Vaka sayısı artan Elazığ'da 'HES kodu' zorunluluğu

Sağlık Bakanlığı'nın risk haritasında Elazığ'da geçen hafta 100 binde 29,59 olan vaka sayısı, bu hafta 80,11'e yükseldi. Türkiye'de vaka artışı sıralamasında, 81 il içinde 10'uncu sırada yer alan Elazığ'da, halkın yoğun olarak kullandığı Gazi, Vali Fahribey, Hürriyet ve Kültür caddeleri ile Ahmet Aytar Meydanı'na giriş-çıkış için HES kodu zorunluluğu getirildi.



'TURUNCU RENK, KIRMIZIYA DÖNÜŞEBİLİR'



Kentte artan koronavirüs vakaları nedeniyle tedbirlere uyulması için uyarılarını yineleyen Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Turuncu olan rengimiz, inşallah kırmızı olmaz. Ama bu şekilde devam ederse, kırmızı olabilir. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu Gazi, Vali Fahribey, Hürriyet ve Kültür Caddeleri ile Ahmet Aytar Meydanı'nın giriş-çıkışlarına HES kodu zorunluluğu getirdik. İl Hıfzıssıhha Kurulu olarak bunu karara bağladık. Koronavirüs, öldürücülüğünü ve etkisini devam ettiriyor. Vatandaşlarımızın, kontrollü sosyal hayata azami şekilde riayet etmesi gerekiyor. Biliyorum ki vatandaşlarımız, bu hassasiyetle uygulamayı yürüttüğü sürece, vaka sayımız gittikçe düşecektir. Turuncu olan rengimiz, inşallah kırmızı olmaz. Ama bu şekilde devam ederse, kırmızı olabilir. Çünkü renk değiştiren iller oldu. İnşallah Elazığ'ımızın gelecek günleri daha az vaka ile devam eder" dedi.

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