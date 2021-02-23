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Haber Giriş: 23.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vaka sayısı 8 bin 104

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Vaka sayısı 8 bin 104
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TÜRKİYE’de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 78 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 28 bin 138 oldu. Yeni vaka sayısı ise 8 bin 104 olarak tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, dün 118 bin 816 test yapıldı, 623 yeni hasta tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526’ya ulaştı. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, ağır hasta sayısı ise 1189 oldu. Dün 5 bin 690 kişi iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 2 milyon 529 bin 450’ye yükseldi. Haftalık yatak doluluk oranı yüzde 48.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.3, ventilatör doluluk oranı ise yüzde 30.4 oldu. Ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak verildi.

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