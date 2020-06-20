Vaka sayısı 1214’e düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde yeni vaka sayısının azalmaya devam ettiğini belirtti.

İSTANBUL VE ANKARA’DA HAFTANIN EN DÜŞÜK RAKAMI

Koca’nın paylaştığı, günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 41 bin 316 test yapıldı, 1214 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 185 bin 245 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 769’a yükselirken, entübe hasta sayısı 310’a düştü. Dün bin 1494 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 157 bin 516’ya ulaştı. Bakan Koca Twitter’dan, “İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi. Ülke genelinde yeni vaka sayısı azalmaya devam ediyor. İyileşen vaka sayımız dün olduğu gibi bugün de yeni vaka sayısının üstünde. Tedbir, karşılıklı olursa sonuç veriyor” paylaşımı yaptı.

48 BİN KİŞİ KARANTİNADA

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında, halen 76 yerleşim yerinde karantina uygulandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bugün (cuma) saat 13.00 itibarıyla 28 ilimizdeki, 2 belde, 28 köy, 40 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 76 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 48 bin 170’dir” denildi. Açıklamada, 19 Haziran itibariyle koronavirüs salgını boyunca toplam 578 yerleşim yerinde 508 bin 678 kişinin karantina altına alındığı da kaydedildi. ANKARA