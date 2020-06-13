Vaka sayısı 1195'e yükseldi

Dün vaka sayısı artış göstererek 1195 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı, günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 41 bin 13 test yapıldı, 1195 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 175 bin 218 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 664’e, entübe hasta sayısı 282’ye yükseldi. Dün 1242 kişi iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayısı 149 bin 102’ye ulaştı. Bakan Koca Twitter’dan, “BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım” paylaşımı yaptı.