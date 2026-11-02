Vaka sayısı 10 bini, can kaybı 5 bini aştı! Kırmızı alarm verildi... Artık tüm ülkeler risk altında

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Dünya, geçmişte yaşanan salgınların izlerini henüz zihninden silememişken, Afrika kıtasından gelen endişe verici haberler küresel sağlık camiasını yeniden harekete geçirdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde patlak veren ve hızla yayılan Ebola salgını, kontrol altına alınamaması durumunda uluslararası bir kriz kaynağına dönüşme riski taşıyor.

Vaka sayısının kısa sürede 10 bini, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 5 bini aşması, tehdidin ulaştığı ürkütücü boyutu gözler önüne seriyor. Giderek artan vaka ve ölüm oranları Avrupa'yı kırmızı alarma geçirdi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Dr. Jean Kaseya, salgının coğrafi yayılımının "daha önce görülmemiş" bir seviyede olduğuna dikkat çekerek tüm dünyayı uyardı: "Uygun önlemler alınmazsa hiçbir ülke güvende değil."

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KÜRESEL ALARM! "COVİD'DEKİ HATAYA DÜŞMEYELİM"

Sağlık uzmanları, salgının sadece Afrika ile sınırlı kalmayacağı görüşünde birleşiyor. Dr. Kaseya, birçok ülkenin Covid-19 pandemisinin ilk günlerinde hissettiği sahte güven duygusuna kapılmaması gerektiğini belirterek, dünyadaki tüm sağlık sistemlerinin tedavi kapasitelerini ve hazırlık seviyelerini derhal artırması gerektiğini vurguluyor.

Avrupa'da şimdiden münferit vakalara rastlanması alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Nijerya’da virüse yakalanan İsviçreli bir kadının Cenevre’ye sevk edilmesi ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden dönen Fransız bir doktorda virüs tespit edilmesi, tıp uzmanlarının "Salgın Avrupa'ya ve diğer kıtalara sessizce sızabilir" yönündeki uyarılarını haklı çıkarıyor.

SİNSİ TEHLİKE: 21 GÜNLÜK KULUÇKA SÜRESİ

Uzmanlara göre virüsün sınır ötesine yayılmasındaki en büyük etken uzun kuluçka süresi. Cambridge Üniversitesi'nden virüs genomu uzmanı Dr. Charlotte Houldcroft, virüsün insan vücudundaki seyri hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor:

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"Ebola vakalarında kuluçka süresi genellikle 8 ila 10 gün sürse de bu süre 21 güne kadar uzayabiliyor. Bu durum, enfekte olmuş bir yolcunun hiçbir hastalık belirtisi göstermeden uçakla seyahat etmesi ve virüsü taşıdığını fark etmeden başka bir ülkeye ulaşması için son derece geniş bir zaman penceresi sunuyor."

Ancak uzmanlar, Ebola'nın Covid-19 gibi solunum yoluyla kolayca bulaşan bir virüs olmadığını hatırlatıyor. Virüs esas olarak enfekte kişilerin kanı veya vücut sıvılarıyla doğrudan temas sonucu yayılıyor. Hastalığın ilerleyen aşamalarında bulaşıcılık artsa da gelişmiş sağlık altyapısına sahip ülkelerde vakaların hızla izole edilebileceği düşünülüyor.

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AŞI BULUNMAYAN NADİR VARYANT

Mevcut salgını önceki Ebola krizlerinden daha tehlikeli kılan ana unsur, virüsün Bundibugyo adı verilen nadir bir suşundan kaynaklanması. Yakalanan hastaların %50'ye yakınında ölümcül sonuçlar doğurabilen bu varyanta karşı henüz onaylanmış hazır bir aşı bulunmuyor.

Bilim insanları şu anda zamanla yarışarak bir aşı geliştirmeye çalışıyor. Süren klinik testlerin sonuçlarının 3 ila 6 ay içinde alınması bekleniyor. Başarılı bir aşının geliştirilmesi hem hastalığın ölüm oranını düşürmek hem de küresel yayılımı engellemek adına tek kalıcı çözüm olarak görülüyor.

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İKİNCİ EN BÜYÜK EBOLA KRİZİNİN EŞİĞİNDE

Hastalık ilk etapta grip benzeri yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve ishal ile başlıyor; ilerleyen günlerde ise iç kanama ve organ yetmezliğine yol açarak ölümle sonuçlanabiliyor. İlk kez 2007 yılında Uganda'da tespit edilen ve meyve yarasalarından insanlara geçtiği düşünülen Bundibugyo suşu, tarihinin en büyük salgınını yaşatıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tarihinin en büyük Ebola salgını olan bu durum, dünya genelinde ise 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'da 11 bin kişinin ölümüne yol açan felaketten sonraki en büyük ikinci Ebola krizi olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası sağlık kuruluşları, bölgesel bir sağlık krizinin küresel bir felakete dönüşmemesi için tüm ülkeleri erken tespit ve karantina önlemlerini sıkılaştırmaya çağırıyor.

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Ebola salgınının ‘bilinen ilk kurbanı’ olduğu düşünülen bir sağlık çalışanı hayatını kaybettiğinde, hastalığın korkunç belirtileri aslında çoktan kendini göstermişti. Yerel yetkililerin aktardığına göre, Bunia kentinde görev yapan ve ismi açıklanmayan bu sağlık çalışanı, 24 Nisan'da yüksek ateş, kusma ve ciddi kanamalar neticesinde yaşamını yitirdi. Ancak yetkililerin ölümcül virüsün varlığını resmi olarak doğrulaması ve uluslararası kamuoyu acil durumu ilan etmesi tam üç hafta sürdü. Bu kritik gecikme süresince virüs adeta infilak ederek ülkeyi tarihin en büyük Ebola salgınlarından biriyle karşı karşıya bıraktı. Öte yandan uzmanlar, virüsün yetkililerin 15 Mayıs'ta salgın ilan etmesinden aylar önce, şubat ayı kadar erken bir tarihte madencilik kasabası Mongbwalu'da yayıldığına inanıyor.

TESTLER VİRÜSÜ TESPİT EDEMEDİ

WHO Bunia Temsilcisi Dr. Anne Ancia, ilk vakalar geldiğinde yerel hekimlerin Ebola testi yaptığını ancak sonuçların negatif çıktığını belirtti. Bunun sebebi, ellerindeki testlerin yalnızca ülkedeki geçmiş 17 salgının 15'inden sorumlu olan Zaire suşunu tespit edebilmesiydi. Testler negatif çıkınca sağlık ekipleri hastalığın sıtma ve salmonella enfeksiyonlarının bir kombinasyonu olduğunu varsaydı. Hastalarda beş günün ardından durmayan kanamalar görülmeye devam edince, örnekler daha gelişmiş laboratuvarlara gönderildi ve bölgede çok daha nadir görülen Bundibugyo suşu tespit edildi.