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Gündem
AA
Haber Giriş: 10.03.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Vaka sayılarının tırmandığı Samsun'da sıkı denetim sürüyor

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Vaka sayılarının tırmandığı Samsun'da sıkı denetim sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisindeki Samsun'da denetimler sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" genelgesi kapsamında İlkadım ilçesinde internet kafeler, nikah ve düğün salonları, lunapark, tematik parklar ve milli piyango bayileri denetlendi.

İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, yaptığı açıklamada, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması amacıyla ilçe genelinde denetimlerin sürdüğünü vurguladı.

Keklik, tematik denetimler kapsamında, kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteğiyle etkin denetimlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Öte yandan Samsun'un 16 ilçesinde de denetimler kaymakamlıkların kontrolünde yapılıyor.

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