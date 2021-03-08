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Gündem
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
Haber Giriş: 08.03.2021 - 17:59 | Son Güncelleme:

Vaka sayılarının arttığı Tokat'ta belediye başkanı da koronavirüse yakalandı

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Vaka sayılarının arttığı Tokat'ta belediye başkanı da koronavirüse yakalandı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun, koronavirüs testi pozitif çıktı.

Vaka sayılarının son dönemde yükselişte olduğu Tokat'ta, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ankara'ya yapacağı ziyaret öncesi tedbir amacıyla Covid-19 testi yaptırdı. Eroğlu'nun test sonucu pozitif çıktı. Başkan Eroğlu sosyal medya hesabından durumu ile ilgili bilgi vererek tedavi sürecinin evinde devam ettiğini belirtti. Başkan Eroğlu mesajında, "Değerli hemşerilerim. Önümüzdeki günlerde Ankara’da yapacağımız ziyaretler öncesi zorunlu olarak yaptırdığım Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. Hamdolsun şu an için sağlığım yerinde olup, evde istirahat halindeyim. Bu vesileyle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür eder, bütün hastalarımıza Allah’tan acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

Vaka sayılarının arttığı Tokatta belediye başkanı da koronavirüse yakalandı


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