Vaka sayılarında artış olan Ordu'da sokaklarda yoğunluk!

Ordu’da yeni yılla birlikte düşüşe geçen koronavirüs vaka sayıları, yeniden tırmanışa geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı’ haritasına göre Karadeniz Bölgesi’nde aralarında Ordu’nun da yer aldığı 5 ilde rekor artış yaşandı. Buna göre Ordu ülke genelinde 194,42 ortalamayla Trabzon ve Rize’nin ardından üçüncü sırada yer aldı. Ordu’nun günlük vaka sayısı 211 olarak kayıtlara geçti. Vaka sayılarında yaşanan artışa rağmen cadde ve sokaklardaki yoğunluk dikkat çekti. Vaka artışları sonrasında güvenlik güçleri, yoğunluk yaşanan caddelerde Hayat Eve Sığar (HES) Kodu uygulaması yaptı.

‘EN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ, MASKE MESAFE, HİJYEN’

ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, kentteki vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle emeklerin boşa gittiğini söyledi. Enginyurt, “Bir sağlık çalışanı, bir akademisyen olarak dilimiz döndüğünce vatandaşlarımızı uyarmaya çalıştık. Bu korona vakaları malumunuz 1 yılın üzerinde görülmekte. Elimizde silah olarak yeni başlayan aşımız var. Bu hastalığı yüzde yüz tedavi edecek bir ilacımız yok. Hep ne dedik; hayat eve sığar. Maske, mesafe, hijyen. Elimizdeki en güçlü silahlarımız bunlar. Karadenizliler bizim söylemlerimize maalesef uymadılar. Uymadıkları için de sacayağının birisi hep boşta kaldı. Vaka sıralamasında Trabzon, Rize, Ordu, Samsun şeklinde tüm Karadeniz illeri sıralandık” dedi.

‘KARADENİZ’E ÖZEL KISITLAMA GELECEĞİNİ BEKLİYORUM’

Prof. Dr. Enginyurt, vaka artışındaki nedenin sosyal mesafe kuralına uyulmamasından kaynaklandığını belirterek, “Sosyal mesafe kuralına katiyetle uyulmamıştır. Herkes bir arada olmaya, toplantılarına, evlerde buluşmalara, düğünlere, cenazelere gitmeye devam etti ve sosyal mesafe kuralı uygulanmadığı için Karadeniz, Türkiye’de bölge olarak birinci olmuştur. Ordu da Türkiye sıralamasında üçüncü sırada yer almıştır. Ha gayret birinci olmak için çaba gösterelim. Maalesef üzülerek söylüyorum bunu; sayın cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi mart ayında kısıtlamalar kaldırılacak ama ben Ordu ve Karadeniz sahiline özel ve daha aşırı bir kısıtlama geleceğini bekliyorum” diye konuştu.

‘ÇOK AĞIR CEZALAR GETİRİLMELİ’

Kurallara uymayan kişiler için ağır cezaların uygulanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Enginyurt, kent için alınması gereken önemlerle ilgili şöyle konuştu:

“Sosyal mesafeyi bozacak her türlü hareket kısıtlanmalıdır. Her türlü toplantı, banka önlerinde kuyruklar yasaklanmalı. Caddelerin giriş çıkışının yasaklanması gerekiyor. Alışveriş yapılacak caddelerde HES kodu alınmaya devam etmelidir. Bunun dışında hafta sonları görevli olmayanların dışında sokağa çıkanlara çok ağır cezaların getirilmesi gerekiyor.”

‘BİZ HALK OLARAK KURALLARA UYMUYORUZ’

Kentte yaşayan vatandaşlardan Beytullah Şahin de vaka sayılarında artış yaşanmasındaki nedenin halk olarak kurallara uyulmamasından kaynaklandığını söyledi. Şahin, “Biz halk olarak kurallara uymuyoruz. Uymadığımız müddetçe böyle oluyor. Benim yaşım 70. İzinli olduğum saatler arasında dışarı çıktım, şimdi evime gidiyorum ama vatandaş dinlemiyor, maske takmıyor ve bir araya geliyor. Maalesef tembellik var. O yüzden bu virüs başımızdan eksik olmuyor. Kurallara uyarsak inşallah bundan kurtulacağız. Toplantılardan, misafirliklerden vazgeçeceğiz. Ben en yakınımın cenazesine yaşımdan dolayı gidemedim. Sadece benim, senin kurallarına uyman yetmiyor, toplum uyacak” dedi.

‘İSTANBUL İLE ÇOK FAZLA BAĞLANTISI VAR’

Hamiyet Hüsem ise, “Ordu, İstanbul’un ikinci en büyük nüfusuna sahip olan il. İstanbul ile çok fazla giriş çıkış bağlantıları olduğu için bunun etkili olabileceğini düşünüyorum. İnsanlar çok dikkatli değil. Ne kadar sıkı yasaklar alsak da bu insanların kendisinde bitiyor. İnsanlar yasağı delersem benim için hoş bir şey olacakmış gibi görüyor. Halbuki kendi sağlığıyla ve diğer insanların sağlığıyla oynuyorlar. Bunun amacına bakmak lazım. Amacı nedir? İnsan sağlığının korunması. Bu ölümcül bir hastalık. Kanserden bile çok daha kısa sürede öldüren bir hastalık. İnsanların kendilerinin bilinçli olması gerekir. Her insan kendi içinde bilinçli olursa zaten yasaklara gerek kalmadan bu olay ortadan kalkar” ifadelerini kullandı.