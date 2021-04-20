Vaka sayıları artınca... Kentlerden art arda kararlar!

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi. Test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı 3 bin 319 oldu.

İSTANBUL'DA YOĞUN BAKIM YATAKLARINDA DOLULUK ORANI YÜZDE 71,4

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yoğun bakım yataklarında doluluk oranının yüzde 71,4, Çanakkale'de 67,1, Tekirdağ'da 73,5, Kırklareli'nde 69, Yalova'da 55,4 olduğunu bildirdi.

VAKA SAYISI ARTAN BARTIN'DA, PARK VE PİKNİK ALANLARI KAPATILDI

Bartın’da, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla park ve piknik alanları, güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

Bartın’da, 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı 10-16 Nisan'da 512,11'e yükseldi. Kentte vaka sayısı, 8 Şubat'tan bu yana 11 kat artmış oldu. Bunun üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kent merkezinde bulunan 150 park, bahçe ve oyun alanı ile Çağlayan, Karaçay, Gazhane piknik alanında girişler kapatıldı. Zabıta görevlileri, bankların ve çocuk oyun parklarının etrafına güvenlik şeridi çekti.

KARSTA, KARANTİNAYA ALINAN KÖY SAYISI 8’E ÇIKTI

Kars'ta, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kağızman ilçesine bağlı Çilehane köyü karantinaya alındı. Böylece, kentte karantinada bulunan köy sayısı 8e çıktı.

TEKİRDAĞ'DA "TEDBİRLERE UYUN" ÇAĞRISI

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 10-16 Nisan haftalık vaka sayılarına göre Tekirdağ'da 619,85 olan vaka sayısı 830,44'e yükselirken, yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 73,5 oldu. Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, vatandaşların tedbirlere daha fazla uymasını istedi.

ÇANKIRI'DA PARA CEZASI

Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 31 kişiye 26 bin 660 lira para cezası uygulandı.

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