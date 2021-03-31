Vaka sayıları artan Rize'de Vali'den uyarı: Ev buluşmalarından kaçınalım

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı 20-26 Mart tarihlerini kapsayan yeni vaka haritasına göre Rize’de vaka sayıları artmaya devam ediyor. Geçen hafta 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 202’den 250'ye çıktı.

Rize Valisi Kemal Çeber, artan vaka sayıları nedeniyle uyarılarda bulundu. 'Bundan sonra herkesin polisi biraz kendi vicdanıdır' diyen Vali Çeber, "Özellikli restoran, kafe ve benzeri yerlerin açılacağı, genel kurulların yapılabileceği bu dönemde vatandaş hassasiyeti, toplumsal hassasiyet, toplumsal refleksler çok daha öne çıkıyor, artık bunu gördük. İlimizde de tüm Türkiye'de olduğu gibi bulaşların yüzde sekseninin üzerinin kaynağı ev bulaşı. Yani ev ortamlarından bulaşıyor. Bizim somut olarak hastalığı kapan insanlardan elde ettiğiniz istatistiki olarak ortaya çıkan sonuç bu” dedi.

‘EV ZİYARETLERİ KONUSUNDA HASSASİYETİMİZ ARTMALI’

Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla ev ziyaretleri konusunda daha hassas davranılmasını isteyen Vali Çeber, “İnsanları evlerinde rahatsız etmek gibi ilkel görüntülere de meydan verecek halimiz yok ama tüm vatandaşlarımızdan hassasiyet rica ediyoruz. Özellikle Ramazan ayı yaklaştığı için bu hassasiyetin ev ziyaretleri konusunda daha da artması gerekiyor. Rize'deki vaka hareketliliği son üç dört haftadır yatay seyirde devam ediyordu. Ancak son dört beş gündür yeniden bu bölgede olduğu gibi ilimizde de artış eğilimi görülüyor. İyice sıkılsak da, bunalsak da çok dikkat edeceğiz. Hastanelerimizde, sağlık kuruluşlarımızda bir sorun yaşamıyoruz. Hasta sayılarımız sağlık kuruluşlarında tolere edilebilecek durumlarda. Mutasyonlu virüsün oranı tüm Türkiye'de olduğu gibi günden güne artıyor. Bu bizi tedirgin ediyor ancak söylenen tedbirleri uyguladığımız zaman aşamayacağımız sorun kalmaz” ifadelerini kullandı.

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