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Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),(DHA)
Haber Giriş: 16.03.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Vaka sayıları artan Enez’de ‘ev ziyareti yapmayın’ uyarısı

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Vaka sayıları artan Enez’de ‘ev ziyareti yapmayın’ uyarısı

KORONAVİRÜS vaka haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne’nin Enez ilçesinde vatandaşlar ev ziyareti yapmamaları yönünde uyarıldı.

Vaka sayıları artan Enez’de ‘ev ziyareti yapmayın’ uyarısı
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Enez’de, salgının önlenmesi için vatandaşlar ev ziyareti yapmamaları konusunda uyarıldı. Enez Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, son haftalarda köylerde vaka artış oranının yüksek olduğu bildirildi. Açıklamada, “Son haftalarda ilçemizde, özellikle köylerimizde vakalar artış göstermektedir. Vakaların bulaş kaynağı yüzde 90 gibi yüksek bir oranda ev ziyaretlerinden kaynaklanıyor. Lütfen komşularımızın, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın ziyaret taleplerini kabul etmeyelim. Hepimiz aile üyelerimizi bu konuda uyaralım. Unutmayalım ki, evimizin dışında maske takıyor olsak da ev ziyaretleri maskesiz olarak gerçekleşiyor ve virüsün bulaşmasını kolaylaştırıyor” denildi.

Öte yandan kent merkezi, belde ile köylerde polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

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