Vaka arttı aşı hatırlandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısı ve bakanlığın koronavirüs aşılarına yeni hatırlatma dozu randevularını tanımlanmasının ardından hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Koronavirüs vakalarında artışla birlikle aşılanma oranlarında da hızlı bir yükseliş yaşandığı bildirildi. Hatırlatma dozu uygulaması için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız veya Alo 182 üzerinden randevu alan vatandaşlar, BioNTech, Sinovac ve TURKOVAC olmak üzere istedikleri aşıyı yaptırıyor.

GAZİANTEP’TE GÜNDE 700 DOZ

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, kentte vaka sayısının hızla artarak 300'e kadar yükseldiğini belirterek, “Gaziantep'te de aşılama rakamları günlük 30-40'a kadar düşmüştü. Vaka sayılarındaki hareketlenme ile birlikte günlük aşı sayımız 700'e kadar yükseldi. Aşısının üzerinden en az 6 ay geçmişse, kronik hastalığı varsa, aşı yapılmasında fayda var” dedi.

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TRAKYA’DA YOĞUNLUK

Trakya’daki hastanelerde de aşı yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’daki hastanelerin aşı polikliniklerinde aşılarını yaptırmak için sıraya girdi. Kadriye Çavuşoğlu, “5’inci doz aşımı oldum. Şimdiye kadar hastalığa yakalanmadım. Buradan herkese sesleniyorum, lütfen aşınızı olunuz, sağlığınızı kaybetmeyiniz” dedi.

YAŞLILAR BAŞI ÇEKTİ

Düzce’de de 3 noktada aşılama çalışmaları var. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde bulunan huzurevlerindeki yaşlılar için de hatırlatma dozu aşılama programı gerçekleştirildi. 2 huzurevi ve 1 yaşlı bakım merkezinde yapılan aşılamalara yaşlılar yoğun ilgi gösterdi. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “En önemli silahımız hatırlatma dozu aşıları” dedi.