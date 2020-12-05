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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 13:10 | Son Güncelleme:

Vaka artışlarıyla gündeme gelen Zonguldak'ta sessizlik

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Vaka artışlarıyla gündeme gelen Zonguldak'ta sessizlik
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın son bir haftada yüzde 50 vaka artışının yaşandığı şehirlerden biri olarak açıkladığı Zonguldak'ta kısıtlamayla birlikte cadde ve sokaklar boşaldı.

Vaka artışlarıyla gündeme gelen Zonguldakta sessizlik
Koronavirüs salgının başladığı ilk günlerden bugüne vaka sayılarıyla gündeme gelen 596 bin nüfuslu Zonguldak'ta vaka artışı devam ediyor. Geçen günlerde günlük vaka sayılarında 800'ü geçen Zonguldak hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir haftada yüzde 50 vaka artışının yaşandığını söyledi. Yoğun bakımlarda ise doluluk oranını yüzde 77 olarak açıkladı. Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili kurumlar son günlerde denetimlerini daha da sıklaştırdı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kısıtlamayla birlikte güne başlayan halkın, alınan karara uyduğu görüldü. Cadde ve sokaklar boş kaldı. Kent merkezinde polis ekipleri, kısıtlamaya uymayan vatandaşlar üzerinde denetim yaptı. Araçlarda bulunan sürücülerin izinleri kontrol edildi.

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