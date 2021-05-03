Vaka artışının en fazla olduğu Zonguldak'ta sıkı denetim

Kentte, 10- 16 Nisan tarihleri arasında 100 bin kişide 456,36 olan vaka sayısı, 17-23 Nisan tarihleri arasında 578,82'ye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçen hafta nüfusa oranla en fazla vaka artışının yaşandığı il olarak açıkladığı kentte denetimler de sıklaştırıldı. Kent merkezinde araç geçişinin olduğu cadde ve sokak giriş çıkışlarında, pandemi döneminin bugüne kadarki en fazla denetim noktaları oluşturuldu.

ZAMAN ZAMAN ARAŞ KUYRUKLARI OLUŞTU

Polis ekipleri, denetim noktalarında durdurulan araç sürücülerinin izin belgeleri olup olmadığını kontrol ediyor. Yaya devriyeler de vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor. Kent merkezinde denetim noktalarında kontroller sırasında zaman zaman araç kuyrukları oluştu.

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