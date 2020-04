Vaka artış hızı düştü

EN AZ KAYIPLA AŞACAĞIZ

“Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar Türkiye’nin salgını mümkün en az kayıpla aşacağına işaret ediyor. Bu işareti biz tedbirler yüzde yüz uygulanmadığı halde alıyoruz. Tedbirleri herkes aynı ciddiyetle yüzde yüz uygulayabilse umuttan çok daha öte kelimeleri seçeceğim. Hastalık Amerika’da 11. haftada, İspanya’da 9. haftada, İtalya’da 8. haftada, Almanya ve Fransa’da 10. haftada, Çin’de 7. haftada, bir haftada görülen en çok vaka sayısına ulaştı. Türkiye’de hastalığın bir haftada en çok vaka sayısına ulaşması 4. haftada gerçekleşti. Yani 4. haftada Türkiye’de vaka artış hızı düşüşe geçti. Virüsün yayılma gücüne karşı şu anki şartlarda yayılma hızını kontrol altına almaya başlamış durumdayız.

FİLYASYONU UNUTMAYACAKSINIZ

İşte bu ağırlıklı filyasyonla oldu. Bu kelimeyi ileriki günlerde unutmayacaksınız. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladık. Filyasyon yöntemini bizim uyguladığımız şekilde uygulayan başka ülke henüz hiç olmadı. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip. Dünyanın büyük kısmı ise maalesef filyasyon yerine sadece şikayetle başvuran vakalar üzerinden tanı ve tedavi yolunu izliyor. Türkiye’de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. Türkiye ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir... Türkiye’de vaka artış hızı düşmekle birlikte yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısında artık bir duraklamaya girdiğini çok net görüyoruz. O nedenle sosyal medyada çok yayılan 0.021 oranından bahsediliyor.

4 BİN 600 EKİP TARIYOR

Temas zincirinde yer alan 261 bin 989 kişi tespit edilmiş, her doğrulanmış vakaya ortalama 4.5 temaslı kişi düşmektedir. Bunların yaklaşık yüzde 96’sına ulaşarak takip yapılmıştır. Filyasyon ekipleri biri doktor, biri sağlık memuru, biri yardımcı personel olmak üzere ortalama 3 kişiden oluşan ekiplerdir. Bu ekipler, her yeni koronavirüs vakasının tespitinde vakanın hikayesi alınır alınmaz, harekete geçip hastanın temas halinde olduğu listelenmiş kişileri 48-49 saat zaman zarfında taramaktadırlar. Doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır. Temaslı takibinin en yüksek oranda sonuçlandığı il yüzde 99 ile Zonguldak. En düşük il ise yüzde 92 ile Şanlıurfa’dır. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul’da şu an 1200 filyasyon ekibi görev almaktadır. Türkiye genelinde ekip sayısı 4 bin 600’dür. Filyasyon çalışmamızın ağırlıklı bir kısmı aile hekimlerimiz tarafından yürütülüyor.

39 MİLYON KİŞİYE MESAJ

Eczacı arkadaşlarımız bizim birinci basamak sağlık kuruluşu olarak gördüğümüz yapıdır. Maskeyle ilgili 20-65 arası vatandaşlarımıza mesaj gönderildi. Perşembe gününe kadar 39 milyon kişiye gönderilmiş olacak. Vatandaşımız cep telefonlarına kod geldiğinde herhangi bir eczaneye gidip alabilir olacaklar.”



Bakan Koca’nın açıkladığı filyasyon tablosuna göre filyasyon yapılan temaslı sayısı 251 bin 28, temas zincirinde yer alan kişi sayısı ise 261 bin 989.

MÜCADELE ARKADAŞLIĞI YAPTIK

(Hafta sonu sokağa çıkma yasağı) Cuma günü yaşananlarla ilgili benim farklı bir şey söylemem gerekmiyor. Cuma günü alınan karar hükümetin bir kararı. Sayın İçişleri Bakanımız ile hem deprem hem koronavirüs mücadelesinde bu dönemde birlikte mücadele arkadaşlığı yaptık. Ben perşembe günü de cuma günü de, pazartesi Bakanlar Kurulu’nda da görüştüm. O günle ilgili de Sayın Süleyman Bey zaten gerekli açıklamaları yaptı. Benim buna ilave edecek sözümün olmadığını söylemek istiyorum.



(İstifa iddiaları) Bu iddiaların doğru olmadığının altını özellikle çizmek istiyorum. Biz şu dönemde bütün kabine arkadaşlarım dahil olmak üzere Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu salgınla mücadeleye 1 milyon 100 bin kişiye yakın sağlık ordumuzla kendimizi adamış durumdayız. Başka bir gündemimizin olmadığını, olamayacağını söylemek istiyorum.

CAN KAYBI 1403 OLDU

Bugünkü test sayımız 33 bin 70 oldu. Hedefimiz olan 30 bini aşmış olduk. Test sonucu pozitif olan 4 bin 62 vakamız olmuştur. Toplamda vaka sayımız 65 bin 111’e ulaşmış oldu. Bugün vefat eden 107 vatandaşımızla birlikte kayıp sayımız 1403’ü buldu. 842 hastamız da iyileşmiş oldu... Biz artık bu dönemde 1 haftada görülen en yüksek vaka sayısı dönemine ulaştık. Artış hızının artık azaldığını biliyoruz, önümüzdeki dönemde pik ve plato çizme dönemini bekliyoruz. Araya bir yeni dalga girmezse bu anlamda önümüzdeki dönemi beklediğimiz şekilde dünyada geliştiği şekilde görmemiz mümkün olabilir.