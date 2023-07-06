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Vahşice öldürülen Adalet için ölmeden önce darp belirsizliği

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#İstanbul#Büyükçekmece#Mahkeme
Vahşice öldürülen Adalet için ölmeden önce darp belirsizliği
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 07:00

Adalet Bike, kaçırıldığı araçtan atlayarak, arkadaki aracın üzerinden geçmesi nedeniyle ölmüştü. Adli Tıp Kurumu, Bike’nin ölümüne neden olan travmaların tamamının üzerinden araç geçmesi ile oluşmasının mümkün olduğu ancak araç geçmeden önce darp edilip edilmediğiyle ilgili tıbben ayrım yapılamadığını belirtti.

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İstanbul Büyükçekmece’de kocasıyla boşanma aşamasında olan 2 çocuk annesi Adalet Bike (29), amcasının kızı Öznur Erbek ile 21 Haziran 2021’de bir parkta erkek arkadaşı Gökhan Denli (30) ile buluştu. Bir süre sonra parka iki araçla eşi Mahmut Bike, Bike’nin kardeşi Fırat Bike ve arkadaşı Furkan Özcan ile kayınbiraderi Selahattin Erbek geldi. Mahmut Bike, Gökhan Denli’yi bıçaklarken, Selahattin Erbek iki kadını tuttu.

DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRMEMİŞ

Mahmut Bike, kaçmaya çalışan Gökhan Denli’yi arkasından silahla 7 el ateş ederek öldürdü. Selahattin Erbek kız kardeşi Adalet Bike’yi zorla otomobile bindirdi. Adalet Bike, D-100 karayolu üzerinde araçtan düştüğünde ise arkadan gelen Fırat Bike’nin kullandığı Jaguar marka araç kadının üzerinden geçti. Bike hayatını kaybetti. Airbag’leri patlayıp kullanılamaz hale gelen araç, birkaç kilometre ileride terk edilmiş halde bulundu. Gözaltına alınan Mahmut Bike, araçta giderken arka kapının açıldığını, baktığında eşinin olmadığını ve nasıl düştüğünü görmediğini söyledi. Olaydan sonra 4 şüpheli tutuklanırken ölen kadının ağabeyi Sehalattin Erbek yakalanamadı. 5 sanık hakkında “töre saikiyle kasten öldürme” suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Vahşice öldürülen Adalet için ölmeden önce darp belirsizliği

Mahmut Bike - Gökhan Denli hayatını kaybetti.

Görülen duruşmada Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu’ndan gelen mütalaa okundu. Adalet Bike’nin vücudunda herhangi bir kesici delici alet yaralanması tespit edilemediği belirtilen mütalaada, vücudundaki tüm yaralanmaların künt vasıfta travmalar ile meydana gelmiş olduğu, kişi canlıyken araçtan düşmüş olduğu, kişinin ölümüne neden olan travmaların tamamının üzerinden araç geçmesi ile oluşmasının mümkün olduğu belirtildi. Mütalaada üzerinden araç geçmeden önce darp edilip edilmediği hususunda tıbben ayrım yapılamadığı bildirildi. Dört tutuklu sanık da tahliyelerini talep etti.

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MAHKEME BAŞKANINDAN MUHALEFET ŞERHİ

- MAHKEME başkanı tutuklu sanıklar Öznur Erbek, Fırat Bike ve Furkan Özcan’ın tahliyesi yönünde kararını bildirdi. Ancak mahkeme heyeti oyçokluğuyla tutukluluklarının devamına karar verdi. Sanık Mahmut Bike’nin de oybirliğiyle tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme başkanı çoğunluğun karanına muhalif olduğunu bildirdi. 

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#İstanbul#Büyükçekmece#Mahkeme

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