Vahşice katletti, apartmanda 'Eşimi öldürdüm' diye bağırdı

Haberin Devamı

Olay, önceki gün öğle saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Şenlik Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 3 gün önce çalıştığı güvenlik şirketinden ayrılan Recep Koyuncu, apartmandaki komşularının eşi hakkında konuştuğunu duydu. Bunun üzerine eve girip eşiyle tartışmaya başlayan Recep Koyuncu, mutfaktan aldığı bıçakla eşi Funda Koyuncu'yu 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Daha sonra apartmanın koridoruna çıkarak, 'Ben eşimi öldürdüm' diye bağıran Koyuncu, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.