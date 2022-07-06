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Vahşice katledilmişti! Neslihan Kaya'nın katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi

#Neslihan Kaya#Cinayet#Müebbet Hapis
Vahşice katledilmişti Neslihan Kayanın katil zanlısına müebbet hapis cezası verildi

Gaziantep'te boş bir arazide, boğazı kesilerek ve vücudunun pek çok yeri bıçaklanarak öldürülen Neslihan Kaya'nın katil zanlısına "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi.

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde boğazı kesilerek ve vücudunun pek çok yeri defalarca bıçaklanarak öldürülen 41 yaşındaki Neslihan Kaya'nın katil zanlısı Teyfik D.'nin yargılanmasına 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma ile devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Teyfik D. ile avukatı katıldı. Sanık, mahkemede yaptığı savunmasında olay esnasında maktulün kendisine bıçak çektiğini ve sonrasında kendisini kaybettiğini ve öldürme olayını gerçekleştirmediğini iddia etti.

MAHKEMEDEN MÜEBBET HAPİS CEZASI

Alınan savunmanın ardından Cumhuriyet Savcısı maktulün sanığın aracına bindiğini ve sonrasında ikili arasında çıkan tartışmanın akabinde bıçakla öldürdüğünü belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise sanık Teyfik D.'yi "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

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NE OLMUŞTU

Olay, 16 Kasım 2021 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesinde meydana gelmişti. İddiaya göre, boş bir arazide yerde yarı çıplak şekilde yatan kadını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirmiş, ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yerde yatan Neslihan Kaya'nın boğazının kesilerek ve vücudunun pek çok yerinden defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemişti.

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#Neslihan Kaya#Cinayet#Müebbet Hapis

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