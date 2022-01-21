Vahşice katledilmişti! Hemşire Ömür Erez'e acı veda

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Koronavirüsü dakikalar içinde tespit edebilen yapay zeka geliştirildiKoronavirüsü dakikalar içinde tespit edebilen yapay zeka geliştirildi#Koronavirüs
Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla Bu sorunun cevabı bulunduCovid ölümleri erkeklerde neden daha fazla? Bu sorunun cevabı bulundu!#COVID-19
2 ayın zirvesini görmüştü Altın fiyatlarında sürpriz hareket 2 ayın zirvesini görmüştü! Altın fiyatlarında sürpriz hareket#Altın Fiyatları
Ve kar yağışı İstanbula giriş yaptı: Hava bir anda karardıVe kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı: Hava bir anda karardı#Meteoroloji
Ömür hemşireye kahreden veda... Katil tutuklandıÖmür hemşireye kahreden veda... Katil tutuklandı!#Kartal
Rusya - Ukrayna gerilimi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabilirizRusya - Ukrayna gerilimi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabiliriz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Akar duyurdu: Karşı operasyonlar başladı 18 terörist etkisiz hale getirildiBakan Akar duyurdu: Karşı operasyonlar başladı! 18 terörist etkisiz hale getirildi#Milli Savunma Bakanı
Kritik zirve sonrası dikkat çeken sözler... Gergin başladı, umutsuz bittiKritik zirve sonrası dikkat çeken sözler... Gergin başladı, umutsuz bitti!#ABD
Hong Kongdan gelen haber korkuttu, yeni salgın endişesiHong Kong'dan gelen haber korkuttu, yeni salgın endişesi!#Koronavirüs
İstanbulun göbeğinde turist çifte taksici dehşeti Para üstünü vermedi, kaçırdı, saçından sürüklediİstanbul'un göbeğinde turist çifte taksici dehşeti! Para üstünü vermedi, kaçırdı, saçından sürükledi#İstanbul
Validen peş peşe mesajlar... Dikkat İkinci dalga uyarısı...Vali'den peş peşe mesajlar... Dikkat! İkinci dalga uyarısı...#Gaziantep
Şaşırtan sözler: Evde yemek yapmamŞaşırtan sözler: Evde yemek yapmam#Eren Kaşıkçı
Hurda topladığı motosikleti çalınan kadına Bakan Kurumdan hediyeHurda topladığı motosikleti çalınan kadına Bakan Kurum'dan hediye#Eskişehir
Adele gözyaşları içinde duyurdu: Çok üzgünüm ve çok utanıyorumAdele gözyaşları içinde duyurdu: Çok üzgünüm ve çok utanıyorum#Adele
‘Çok gürültü var duymuyorum... Sizde de gizli işitme kaybı olabilir‘Çok gürültü var duymuyorum...' Sizde de gizli işitme kaybı olabilir!#İşitme Kaybı
HABERLERGündem Haberleri

Vahşice katledilmişti! Hemşire Ömür Erez'e acı veda

#Kartal#Kadın Cinayeti#Ömür Erez

Kartal'da çalıştığı aile sağlığı merkezinde Konya'dan gelen Rahmi Uygun (39) tarafından başından silahla vurularak öldürülen bir çocuk annesi hemşire Ömür Erez (33), son yolculuğuna uğurlandı. Genç hemşirenin cenazesine katılan annesi, kızı ve erkek kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Erez’i öldüren Rahmi Uygun çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

Kartal'daki bir sağlık ocağında görev yapan hemşire Ömür Erez kendisini uzun süredir rahatsız eden Rahmi Uygun'un silahından çıkan kurşunların hedefi olmuştu. Hayatını kaybeden Erez'in cenazesi Kartal Hacı Ahmet Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından defnedilmek üzere Kocaeli Dilovası’na gönderildi.

Genç hemşirenin cenazesine annesi Gülsüm Erez, 10 yaşındaki kızı Buğlem Erez ve kardeşi Menderes Erez ve Kartal Kaymakamı Abdullah Demir başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Cenazede Ömür Erez'in annesi Gülsüm Erez dakikalarca kızının tabutu başında gözyaşı döktü.

TÜM KARELER

Ömür hemşire son yolculuğuna uğurlandıÖmür hemşire son yolculuğuna uğurlandıHaberin Tüm Görselleri

KIZININ TABUTUNA DOKUNDU

Burada helallik alındıktan sonra da cenaze namazının kılınması için Hacı Ahmet Camii'ne götürüldü. Erez'in cenazesine İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Erez'in yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazede anne Gülsüm Erez, 9 yaşındaki torunu ile birlikte kızının tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü. Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Gülsüm Erez'e komşuları koluna girerek teselli etti.

Haberin Devamı

Gözyaşları içinde kılınan cenaze namazı sonrası Erez'in tabutu omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

Hemşire Ömür Erez'in cansız bedeni defnedilmek üzere babasının da mezarının bulunduğu Kocaeli Dilovası’na götürüldü.

İlgili Haber

Ömür Erezin katili Rahmi Uygun ile ilgili şok gerçek İfadesinde her şeyi anlattıÖmür Erez'in katili Rahmi Uygun ile ilgili şok gerçek! İfadesinde her şeyi anlattıHaberi görüntüle

 

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Öte yandan hemşire Ömür Erez'i (33) öldüren Rahmi Uygun (39) savcılıkta ifade vermesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

'TAHLİYE OLDUKTAN SONRA ÖMÜR BANA SOĞUK DAVRANMAYA BAŞLADI'

Şüpheli Rahmi Uygun savcılık ifadesinde Ömür Erez'le 2 yıl önce sosyal medyadan tanıştığını, 2021 yılında hemşire Erez'e 187 bin lira parayı cezaevine girmeden önce elden verdiğini iddia etti. Uygun "Kendisiyle evleneceğimi düşündüğüm için ben cezaevindeyken ev alması için kendisine bu parayı verdim. Bana bu paranın üzerine kendisi de bir miktar para ekleyerek ev alacağını söyledi. 14 Eylül 2021 tarihinde cezaevinden tahliye oldum. Ben tahliye olduktan sonra Ömür bana soğuk davranmaya başladı" dedi.

Haberin Devamı

Ömür Erez'in parasını harcadığını ve geri ödemeyeceğini iddia eden şüpheli Uygun, bu durumu konuşmak için Erez'in İstanbul'daki iş yerine geldiğini belirterek "Yaklaşık yarım saat iş yerinin kapısının önünde konuştuk. Sonra da 15 dakika sağlık ocağının içinde konuştuk. Kendisinden paramı vermesini istediğim" ifadelerini kullandı. 

OLAY YERİNE GİTTİĞİMDE SİLAHIM MERMİYLE DOLUYDU

Olay günü Erez'den parasını tekrar istediğini kaydeden şüpheli Uygun ifadesini şu şekilde sürdürdü: "Kendisiyle konuşurken arka tarafımda bulunan şahıs elini beline götürünce panikledim. Havaya bir el ateş etmek istedim. Silah içerisinden mermi yere düştü. Ardından Ömür'ün yanına gittim. Yere düşünce silahla kafasına 2-3 el ateş ettim. Ben buraya gittiğimde kendisini öldürme niyetim yoktu. Olaylar bir anda gelişti. Panikleyerek kendisine ateş ettim. Olay yerine gittiğimde silahım mermiyle doluydu ancak kullanmayı düşünmüyordum"

Haberin Devamı

Uygun, diğer şüpheli Musa T. ile olaydan bir gün önce tanıştığını, kendisine bir şey anlatmadığını iddia etti. Şüpheli Uygun, "Ömür Erez'i silahla yaraladıktan sonra aslında teslim olmayı düşünüyordum fakat olay yeri kalabalık olunca panikledim ve oradan uzaklaştım" dedi. Şüpheli Uygun, Musa T.'nin olayı bilmediğini yineledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kartal#Kadın Cinayeti#Ömür Erez

BAKMADAN GEÇME!

‘Çok gürültü var duymuyorum... Sizde de gizli işitme kaybı olabilir

‘Çok gürültü var duymuyorum...' Sizde de gizli işitme kaybı olabilir!

#İşitme Kaybı
Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla Bu sorunun cevabı bulundu

Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla? Bu sorunun cevabı bulundu!

#COVID-19
Pandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyor

Pandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyor

#Pamela Anderson

BAKMADAN GEÇME!

‘Çok gürültü var duymuyorum... Sizde de gizli işitme kaybı olabilir

‘Çok gürültü var duymuyorum...' Sizde de gizli işitme kaybı olabilir!

#İşitme Kaybı
Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla Bu sorunun cevabı bulundu

Covid ölümleri erkeklerde neden daha fazla? Bu sorunun cevabı bulundu!

#COVID-19
Pandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyor

Pandemi evliliği çabuk bitti: Beşinci kez boşanıyor

#Pamela Anderson