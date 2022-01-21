Vahşice katledilmişti! Hemşire Ömür Erez'e acı veda

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Kartal'daki bir sağlık ocağında görev yapan hemşire Ömür Erez kendisini uzun süredir rahatsız eden Rahmi Uygun'un silahından çıkan kurşunların hedefi olmuştu. Hayatını kaybeden Erez'in cenazesi Kartal Hacı Ahmet Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından defnedilmek üzere Kocaeli Dilovası’na gönderildi.

Genç hemşirenin cenazesine annesi Gülsüm Erez, 10 yaşındaki kızı Buğlem Erez ve kardeşi Menderes Erez ve Kartal Kaymakamı Abdullah Demir başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.

Cenazede Ömür Erez'in annesi Gülsüm Erez dakikalarca kızının tabutu başında gözyaşı döktü.

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KIZININ TABUTUNA DOKUNDU

Burada helallik alındıktan sonra da cenaze namazının kılınması için Hacı Ahmet Camii'ne götürüldü. Erez'in cenazesine İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Erez'in yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenazede anne Gülsüm Erez, 9 yaşındaki torunu ile birlikte kızının tabutu başında dakikalarca gözyaşı döktü. Kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Gülsüm Erez'e komşuları koluna girerek teselli etti.

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Gözyaşları içinde kılınan cenaze namazı sonrası Erez'in tabutu omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

Hemşire Ömür Erez'in cansız bedeni defnedilmek üzere babasının da mezarının bulunduğu Kocaeli Dilovası’na götürüldü.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Öte yandan hemşire Ömür Erez'i (33) öldüren Rahmi Uygun (39) savcılıkta ifade vermesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

'TAHLİYE OLDUKTAN SONRA ÖMÜR BANA SOĞUK DAVRANMAYA BAŞLADI'

Şüpheli Rahmi Uygun savcılık ifadesinde Ömür Erez'le 2 yıl önce sosyal medyadan tanıştığını, 2021 yılında hemşire Erez'e 187 bin lira parayı cezaevine girmeden önce elden verdiğini iddia etti. Uygun "Kendisiyle evleneceğimi düşündüğüm için ben cezaevindeyken ev alması için kendisine bu parayı verdim. Bana bu paranın üzerine kendisi de bir miktar para ekleyerek ev alacağını söyledi. 14 Eylül 2021 tarihinde cezaevinden tahliye oldum. Ben tahliye olduktan sonra Ömür bana soğuk davranmaya başladı" dedi.

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Ömür Erez'in parasını harcadığını ve geri ödemeyeceğini iddia eden şüpheli Uygun, bu durumu konuşmak için Erez'in İstanbul'daki iş yerine geldiğini belirterek "Yaklaşık yarım saat iş yerinin kapısının önünde konuştuk. Sonra da 15 dakika sağlık ocağının içinde konuştuk. Kendisinden paramı vermesini istediğim" ifadelerini kullandı.

OLAY YERİNE GİTTİĞİMDE SİLAHIM MERMİYLE DOLUYDU

Olay günü Erez'den parasını tekrar istediğini kaydeden şüpheli Uygun ifadesini şu şekilde sürdürdü: "Kendisiyle konuşurken arka tarafımda bulunan şahıs elini beline götürünce panikledim. Havaya bir el ateş etmek istedim. Silah içerisinden mermi yere düştü. Ardından Ömür'ün yanına gittim. Yere düşünce silahla kafasına 2-3 el ateş ettim. Ben buraya gittiğimde kendisini öldürme niyetim yoktu. Olaylar bir anda gelişti. Panikleyerek kendisine ateş ettim. Olay yerine gittiğimde silahım mermiyle doluydu ancak kullanmayı düşünmüyordum"

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Uygun, diğer şüpheli Musa T. ile olaydan bir gün önce tanıştığını, kendisine bir şey anlatmadığını iddia etti. Şüpheli Uygun, "Ömür Erez'i silahla yaraladıktan sonra aslında teslim olmayı düşünüyordum fakat olay yeri kalabalık olunca panikledim ve oradan uzaklaştım" dedi. Şüpheli Uygun, Musa T.'nin olayı bilmediğini yineledi.