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Vahşice katledilmişti! Ayşe Tuba Arslan davası sil baştan

Güncelleme Tarihi:

#Ayşe Tuba Arslan#Eskişehir#Yargıtay
Vahşice katledilmişti Ayşe Tuba Arslan davası sil baştan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 14:47

Eskişehir'de eski eşi tarafından kafasına satırla vurularak ağır yaralanan ve 44 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Ayşe Tuba Arslan ile ilgili davada sanığın "haksız tahrik" indirimi uygulanarak 24 yıl hapis cezasına çarptırılması kararını Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "eksik ceza tayini" diyerek bozdu.

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Eskişehir'de eski eşi Yalçın Özalpay tarafından kafasına satırla vurularak ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan, 44 günlük yaşam mücadelesini kazanamayarak hayatını kaybetmişti. Sanık Yalçın Özalpay hakkında ilk derece mahkemesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, yapılan itiraz sonrasında dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne gitti. İstinaf mahkemesince "haksız tahrik" indirimi uygulanarak, sanığın cezası 24 yıla indirildi. Temyize başvurulması üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine sevk edildi. Daire, istinafın kararını "eksik ceza tayini" diyerek bozdu. Kararda, boşanma kararı kesinleştikten sonra önceye dayalı sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesine ilişkin iddiaların haksız tahrik olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi.

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BOŞANMA KARARI SONRASI ESKİ EŞİNİ KATLETTİ

Sanık Özalpay ve öldürdüğü eski eşi Ayşe Tuba Arslan arasındaki boşanma davasının 10 Eylül 2019’da kesinleştiği belirtilen kararda, Yalçın Özalpay’ın “nitelikli kasten öldürme” suçunu 11 Ekim 2019’da yani boşanma kararı kesinleştikten bir ay sonra işlediği ifade edildi.

Vahşice katledilmişti Ayşe Tuba Arslan davası sil baştan


Kararda, “Dolayısıyla boşanma kararı kesinleştikten sonra önceye dayalı sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesine ilişkin iddiaların haksız tahrik olarak değerlendirilemeyeceği gözetilmeksizin, sanık hakkında TCK’nın 29’uncu maddesi uyarınca uygulama yapılarak, eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir” ifadeleri yer aldı.

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Eskişehir’de bulunan anaokulunda aşçı olarak çalışan Ayşe Tuba Arslan, geçimsizlik yaşadığı eşi Yalçın Özalpay’dan 24 yıl sonra boşandı. Boşandıktan sonra da Yalçın Özalpay tarafından tehdit ve takibe maruz kalan Arslan, bu olaylarla ilgili şikayette bulundu.

Özalpay tarafından 2019’da kafasına defalarca satırla vurularak ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde verdiği yaşam mücadelesini 44 gün sonra kaybetti.

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