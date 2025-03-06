Vahşi cinayeti kabul etmedi

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İstanbul Pendik Dumlupınar Mahallesi’nde, 27 Mayıs 2024’te, 8 çocuk babası Nihat Salih’in (79) cesedi 16 parçaya ayrılmış olarak 4 ayrı çöp konteynerinde bulunmuştu. Gözaltına alınan seyyar satıcı Bilal Dilek (39), ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Dilek ifadesinde suçlamayı kabul etmemişti. Dilek’in evinde bulunan paspas ve balta üzerinde Salih’e ait DNA örnekleri bulunmuştu. Bilal Dilek’in ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edilmişti.

Anadolu 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan sanık Bilal Dilek ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Bilal Dilek özetle şunları söyledi:

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‘NEZARETTE ÖĞRENDİM’

“Maktulü 10 yıldan beri tanırım. Bir zamanlar bizim eve gelip gidiyordu. Kendisine ‘Nihat Amca’ derdim. İkimiz de yeşil reçeteli hap kullanıyorduk. Nihat Amca kendi haplarını bana ve arkadaşlarıma satıyordu. Nihat Salih’in ölümü ile ilgili bir bilgim ve alakam yok. Öğle saat 14.00’te kendisini aradım. Evimin arka tarafına geldi. Evin etrafındaki çöpleri, pislikleri temizliyordum. Evin etrafındaki pislikleri kucağıma alıp çöpe attım. Çöpe battaniye ya da halı gibi bir şey atmadım. Çöp kovasında çay pisliği ve odun parçaları vardı, onu attım. Evde bulunan balta bana ait değil, kime ait olduğunu da bilmiyorum. Kim bırakmış bilmiyorum. Eve kim girdiyse baltayı o koymuştur. Nihat Salih ile husumetim yoktur. Nihat Amca’nın karşısında sigara bile içmem. Kim öldürdü bilmiyorum. Mağdurun parçalanarak öldürülmesini nezarette öğrendim. Maktulü öldürmedim. Allah bunu yapanın bin belasını versin. Olay günü arkadaşlarım geldi ve sentetik uyuşturucu içtik. Nihat Salih ile dışarıda saat 14.00-14.30 gibi buluştuk. O gün eve hiç uğramadım. Olayı kim yapmıştır bilmiyorum.”

Nihat Salih’in oğlu Özcan Salih, “Babam ile sanık arasında alacak verecek meselesi vardı. Babamın cenazesini misafir gelince çekyatın altına koyup ara veriyormuş, misafir gidince kesmeye devam ediyormuş” dedi.

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Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.