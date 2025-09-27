×
Vahşi cinayete en ağır ceza

#Cinayet#Cezalandırma#Ağırlaştırılmış Müebbet
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 07:00

79 yaşındaki Nihat Salih’i öldürüp, 16 parçaya ayırdığı cesedini 4 ayrı çöp konteynerine attığı iddiasıyla yargılanan Bilal Dilek, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

 İSTANBUL Pendik’te, 27 Mayıs 2024’te, 8 çocuk babası Nihat Salih’in (79) cesedi 16 parçaya ayrılmış olarak 4 ayrı çöp konteynerinde bulunmuştu. Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan seyyar satıcı Bilal Dilek (39), ‘kasten öldürme” suçundan tutuklanmıştı. Dilek ifadesinde suçlamayı kabul etmemişti. Bilal Dilek’in evinde bulunan paspas ve balta üzerinde Nihat Salih’e ait DNA örnekleri bulunmuştu. Bilal Dilek’in ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Anadolu 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Bilal Dilek ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

HÂLÂ SUÇLAMAYI KABUL ETMİYOR

Duruşmada son sözü sorulan sanık Bilal Dilek, “Olayla, yakından uzaktan alakam yoktur. Yemin ederim ben öldürmedim. Olay günü evde bile değildim. İşe gittim. Ertesi gün eve geldim. Doğruları konuşuyorum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Bilal Dilek’i, Nihat Salih’e yönelik ‘canavarca hisle veya eziyet çektirme suretiyle kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Suçu işlemekten dolayı samimi ve ciddi bir pişmanlığının bulunmadığı, ileride suç işlemekten çekineceğine dair kanaat oluşmadığı gerekçesiyle Bilal Dilek’in cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

Vahşi cinayete en ağır ceza

79 yaşındaki Nihat Salih 8 çocuk babasıydı.

