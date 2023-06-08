Vahşi cinayet! Beyzbol sopasıyla öldürdü, cesedini meydanda yaktı

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İstanbul’da Bisikletliler Derneği üyesi Halil Özdemir, 9 Mayıs 2023 günü bisikletine binerek Eyüpsultan’daki evinden ayrıldı. Bu gidişinden sonra yakınları kendisinden haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Bu başvurudan iki gün sonra Zeytinburnu Kazlıçeşme Meydanı’nda yanmış bir ceset bulundu. Polis ekipleri, yanan kişinin Halil Özdemir olabileceğini değerlendirerek yakınlarından DNA örneği aldı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA incelemesinde yanmış halde ölü bulunan kişinin Halil Özdemir olduğu saptandı. Ceset üzerinde yapılan incelemede, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü, daha sonra da yakıldığı belirlendi.

BİSİKLETİNİ SATMIŞ

Ekipler, Halil Özdemir’in kaybolduğu gün bir kadınla Fatih’te buluştuğu yönünde bilgilere ulaştı. Ekipler, Özdemir’in kaybolduğu gün Etiyopyalı M.E.H. adlı kadınla buluştuğunu saptadı. Cinayetin baş şüphelisi olarak aranan M.E.H., Fatih’teki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. M.E.H., Özdemir’in bisikletini 3 bin TL’ye sattığını söyledi.

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Evde yapılan aramada Halil Özdemir’in bisiklet kaskı ve kask kamerası bulundu.

CESEDİ ÇUVALLA TAŞIMIŞ

- Halil Özdemir ile kendi evinde buluştuklarını söyleyen M.E.H., “Benimle yakınlaşmak istedi. Ben bunu istemedim. Beyzbol sopasıyla başına vurdum. Bir gün sonra da cesedi çuvala koyarak Kazlıçeşme Meydanı’na götürdüm ve ateşe verdim” dedi. Adliyeye çıkarılan M.E.H., ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.