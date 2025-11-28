Vahşi cinayet 19 yıl sonra çözüldü

Haberin Devamı

İddiaya göre, Bayrampaşa’da Nuri Örs İlkokulu’nda matematik öğretmeni olan Hikmet Akçay, ortaokul öğrencisi Esin Babadağ’a ilgi duyuyordu. Mezun olup liseyi de bitirdikten sonra Kocaeli Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Bölümü’nü kazanan öğrencisiyle iletişimini kesmedi. 27 Nisan 2006’da Kocaeli’ne gitti. Öğrencisini takıntı haline getiren Akçay, kafede buluştuğu Babadağ’ın başka okuldan kimya öğretmeni Erdoğan Yıldız (63) ile ilişki yaşadığını öğrenince tartışmaya başladı.

CESEDİ YAKTILAR

Kafeden sonra Babadağ ile Kocaeli’nde kaldığı öğrenci evine giden Akçay, burada kıskançlık krizine girdi. Babadağ, başka erkeklerle görüşmesini istemeyen Akçay’ı göğsünden 6 kez bıçaklayarak öldürdü. Sonra da Erdoğan Yıldız ve üniversiteden arkadaşı Zemçi Sağdıç’ı (45) çağırıp yardım istedi. 3 kişi, cesedi kırmızı bir bavula koyarak 28 Nisan 2006’da Silivri’nin Beyciler köyündeki boş arazide üzerine benzin döküp yakarak olay yerinden kaçtılar. Üzerinden kimlik çıkmayan ve vahşi hayvanlar tarafından parçalanan Akçay’ın cesedi kimsesizler mezarlığına defnedildi.

FİLM GİBİ OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Nisan 2026’da zaman aşımına uğrayacak dosya için harekete geçti. Akçay’ın en son Babadağ ile görüştüğü, Yıldız ile Sağdıç’ın da belirlenen gün ve saatlerde Babadağ ile iletişim kurduğu tespit edildi. İstanbul ve Gaziantep’te yapılan operasyonda zanlılar ve onlara kaçış güzergâhı konusunda yardım eden Hakan D. yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EVDE TARTIŞTIK BOĞAZIMA SARILDI

İBB Spor A.Ş.’de tesis yöneticisi olan Babadağ ifadesinde, “Lisede kimya öğretmenim Erdoğan’a âşık oldum. Hikmet ilişkimizi öğrenince ‘Seni bıçaklarım, parçalarım, yakıp bavula korum’ dedi. Evde tartıştık, boğazıma sarıldı. Şok haliyle cinnet getirip bıçakladım” dedi.