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Vahşetin tek şahidi

#Sıla Şentürk#Cinayet#İfade
Vahşetin tek şahidi
Musa KESLER

Eski nişanlısı tarafından vahşice öldürülen Sıla Şentürk’ün (16) katledildiği evde katilinden başka bir de babaannesi vardı. İfadesi alınan 76 yaşındaki yarı felçli babaanne Hatice Şentürk dehşet anlarını şöyle anlattı: “Sıla’nın yatağı kanlar içindeydi, yerde cansız yatıyordu.”

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Giresun’un Erikliman köyü Yalı Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, geçen salı sabahı ailesiyle kaldığı evin yatak odasında boğazı kesilerek hunharca öldürüldü. Kaçan cinayet zanlısı ‘eski nişanlı’ 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, Ordu-Giresun Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Gökçek, önceki gün ‘çocuğu nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sıla ise köyünde gözyaşları ve ağıtlarla toprağa verildi.

‘YATAK KANLAR İÇİNDEYDİ’

Sıla’nın katledildiği evde yaşanan vahşetin sadece bir tek şahidi vardı. O da Sıla’nın babaannesi Hatice Şentürk… Hatice Nine yarı felçli. Sıla’nın bir süredir kaldığı korunma evinden ayrılma sebebi olarak da babaannesine bakmak zorunda olması gösterilmişti. Onun da ifadesi alındı. Hatice Nine, Hürriyet’in ulaştığı ifadesinde şahit olduklarını şöyle anlattı: “Ben şu an bulunduğum evde gelinim Asiye Şentürk, oğlum Bekir Şentürk, torunlarım Sıla ve Buğra Şentürk ile yaşıyorum. Olay günü gelinim sabah erkenden işe gitti. Torunum Buğra da sabah okula gitti. Oğlum Bekir il dışında ve balıktaydı. Evde sadece ben ve Sıla kaldık. Ben sobanın bulunduğu odada yatıyordum. Üst kattan Sıla’nın olduğu yerden bağırış ve gürültü sesleri duydum. Yatağımdan kalkarak merdivenlerden üst kata çıktım. Üst kat holünden Sıla’nın yattığı oda içerisinde daha önceden de gelip giden ve Sıla’nın eski nişanlısı Hüseyin adlı şahsı gördüm. Hüseyin beni görünce odadan çıkarak merdivenlerden indi. Sonra ne yaptığını görmedim.

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‘HAREKETSİZ YATIYORDU’

Sıla’nın odasına girdim. Odadaki yatakta çok fazla kan olduğunu gördüm. Sıla yerde hareketsiz vaziyette yatıyordu. Baktığımda cansız olduğunu anlayınca odadan çıkıp merdivenlerden indim ve evin dışına çıkarak yan taraftaki gelinim Zeliha’nın evine gittim. Ona haber verdim o da polisi çağırdı. Hüseyin’e kapıyı ben açmadım. Eve nasıl girdiğini görmedim. Torunum Sıla da kapıyı açmış olabilir. Hüseyin’i en son bir yıl önce yine bu evde görmüştüm. Ondan sonra sadece bu olay günü gördüm. Sıla ve Hüseyin, 3-4 ay önce nişan bozmuşlardı.”

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‘TİTİZLİKLE TAKİP EDECEĞİZ’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sıla Şentürk’ün ailesini telefonla arayıp taziyelerini iletti. Bozdağ, konunun yakın takipçisi olacağını da belirterek, “Bu tür olaylar, bir daha Türkiye’mizde yaşanmasın başka Sılalar olmasın diye titizlikle takip edeceğiz. Geriye getiremeyiz ama hiç olmazsa yenileri olmasın diye uğraşacağımızı özellikle bilmenizi istiyorum. Sıla’mızı bu vahşice, canavarca cinayeti işleyerek öldüren, hayallerini ve geleceğini söndüren, insanlıktan nasibini almamış kişi de elbette adaletin önünde yargıya hesabını verecektir” diye konuştu.

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ACILI BABA: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

Sıla Şentürk’ün babası Bekir Şentürk de adalete sığındığını belirterek, “Sözün bittiği yerdeyiz konuşacak bir şey bulamıyoruz. Bize bu acıyı yaşatan da inşallah adalet karşısında aynı acıyı yaşar. Allah kimseye böyle bir evlat acısı yaşatmasın Sıla’dan sonra inşallah bu son acı olur” dedi.

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#Sıla Şentürk#Cinayet#İfade

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