Vahşetin tanıkları

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Ankara’da, dava dosyasına göre, Zeynel Abidin Korkmaz, Reyhan Korkmaz (34) ile 2005 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten 4 kızı vardı. İddiaya göre sanık koca, kız çocuklarını sevmediğini her defasında dile getiriyordu. Zeynel Abidin Korkmaz, olaydan 6 yıl önce bir başka kadınla ilişki yaşadı. Korkmaz’ın bu birliktelikten de bir erkek çocuğu oldu ve nüfusuna kayıt ettirdi. Bu nedenle sanık koca ile resmi nikâhlı eşi Reyhan Korkmaz arasında tartışmalar yaşanıyordu. Reyhan Korkmaz maruz kaldığı şiddet nedeniyle de çocuklarıyla birlikte 3 ay kadın sığınma evinde kaldı ancak ikna edilerek evine döndü.

ODAYA KİLİTLEYİP KATLETTİ

6 Mart 2021 tarihinde çift, çocuklarının evde bulunduğu sırada tartışmaya başladı. Zeynel Abidin Korkmaz, eşi Reyhan Korkmaz’ı yatak odasına çağırdı. Odanın kapısını kilitledikten sonra genç kadını, boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Zeynel Abidin Korkmaz tutuklandı. Yapılan yargılama sonucunda davaya bakan Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Haziran tarihinde sanık Zeynel Abidin Korkmaz’a, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada herhangi bir indirim yapılmadı. Mahkeme gerekçeli kararını tamamladı. Gerekçeli kararda cinayete ilişkin yeni ayrıntılar yer aldı.

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‘KIZ ÇOCUKLARINI SEVMEZDİ’

Tanık olarak dinlenen çiftin 15 yaşındaki kızı ifadesinde, “Babam kız çocuğu sevmezdi. Biz 4 kız kardeşiz. Bu yüzden bile annemle tartışırdı. Daha öncesinde benim kafama da silah dayamıştı. Bana da sürekli hakaret edip ‘Seni öldüreceğim’ diye tehdit ederdi. Olay günü babam dışarı çıktıktan yarım saat sonra geri döndü. Elinde çekirdek vardı. Salonda çekirdek yiyordu, sonra annemi odaya götürdü, odadan çıktığında annemi bıçaklamıştı” dedi.

Tanık olarak dinlenen çiftin komşusu S.T. ise “Olay tarihinde kızı aradı. ‘Babam annemi öldürüyor’ dedi. Aşağı indim. Sanığı görmedim. Maktule yatak odasında kanlar içinde yatıyordu. Çocukları ben çıkardım. Gece 1-2 gibi komşum olan İbrahim telefonu bana uzattı. Sanığın aradığını söyledi. Sanık ‘Çocuklarım sana emanet, çocuklarımı yurda yerleştirin’ dedi” diye ifade verdi.

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KATİLDEN PİŞKİN SAVUNMA

Sanık Zeynel Abidin Korkmaz ise savunmasında “Hayatımda başka kadın olduğu doğrudur. Ondan bir çocuğum vardır. Rızası ile Reyhan’ın üstüne kayıt ettim. Öldürmek için bir sebep yoktur. Beni çok kıskanıyordu. Daha önce de intihar girişimlerinde bulunmuştu. Yine kendisine vuracak sandım. Bıçağı savurdu. Bıçak kendisine geldi. Ben kendisini öldürmüş değilim” iddiasında bulundu.

Gerekçeli kararda maktulenin, sanığın gayrimeşru ilişkisine zaman zaman tepkide bulunduğu, herhangi bir haksız hareket ve sözünün bulunmadığı, sanık hakkında haksız tahrik indirimi yapılmadığı, sanığın olumsuz sosyal ilişkileri gözetilerek ve pişmanlığını gösteren davranışları bulunmaması nedeniyle de hakkında iyi hal indirimi yapılmadığı ifade edildi.