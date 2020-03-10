Son dakika haberler: Vahşetin nedeni ortaya çıktı! Bilezik

İzmir Menemen’de 4 Şubat’ta, Suriye uyruklu hamile kadın Manar Alahmed (35) ve 5 yaşındaki oğlu Muhammed evlerinde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Anne Manar bıçaklanmış, oğul ise boğularak katledilmişti. Başlatılan soruşturmada önce ailenin komşusu olan baba ve iki oğlu Ş.E., O.E. ve H.E ‘şüpheli’ olarak gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Ancak devam eden soruşturma sürecinde yeni delillere ve şüphelilere ulaşılınca bu şahıslar tahliye edildi.



DELİL KALMASIN DİYE ÇOCUĞU BOĞMUŞLAR



Soruşturmaya devam eden polis, Manar Alahmed’in öldürüldükten sonra çalınan telefonunu takibe aldı. Telefon o günden itibaren hiç açılmamış, hiç de sinyal vermemişti. Ancak 6 Mart günü telefon sinyal verince operasyon başladı. Y.H ve Ş.E adlı Suriyeli çift telefonu satmaya çalışırken yakalandı. Ardından gözaltına alınarak sorgulandılar. Şüphelilerin öldürülen Manar’ın komşuları olduğu ve çok sık görüştükleri ortaya çıktı. Şüpheli Y.H cinayeti Manar’ın 5 bileziği için işlediğini itiraf etti. Cinayetten sonra bilezikleri gömdükleri yeri de gösterdi. Polis ekipleri yaptıkları aramada bilezikleri gömüldüğü yerden çıkardı. Şüpheliler küçük çocuğu da ‘geride şahit bırakmamak için’ öldürdüklerini itiraf etti.