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Vahşetin nedeni hala muamma

Güncelleme Tarihi:

#Narin#Jandarma#Otopsi
Vahşetin nedeni hala muamma
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 07:00

Küçük Narin cinayetinde 10 kişi tutuklu, en yakınları ‘kasten öldürme ve cinayete iştirak’le suçlanıyor. Ancak gerek şüphelilerin ifadeleri gerek yasak ilişki iddiaları gerekse bu tutuklamalara rağmen, Narin’e neden kıyıldığının cevabı henüz muallak...

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Gelinen aşamada jandarma ve savcılığın topladığı deliller üzerinden yapılan tutuklamalara rağmen halen belirsizliğini koruyan noktalar ve cevap bekleyen sorular var. Narin’i kim, nasıl, neden öldürdü? Narin’in nerede öldürüldüğü de henüz kesinlik kazanmadı. Evlerinin yakınındaki ahıra dair şüpheler var ancak henüz net bir tespit yok. Narin’in neden öldürüldüğüne dair “yasak ilişki” gördüğü veya “husumet kurbanı” olduğu ihtimalleri halen gündemde. Gelinen noktada gözaltı süreci tamamlandı ama soruşturma devam ediyor. Yeni deliller, ihbar ve itiraflar ortaya çıkması halinde yeni gözaltılar olabilir veya gözaltındakilere yönelik suçlamalar değişebilir.

BEKLENEN DELİLLER

Narin’in otopsi raporu henüz tamamlanmadı. Diyarbakır’da yapılan otopsiye dair tutanakta Narin’in cesedinde delici, kesici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı belirtiliyordu. Cesetten alınan 91 numune üzerindeki incelemeler devam ediyor. Bu incelemelerin bir kısmı İstanbul’daki Adli Tıp Kurumu’nda, bir kısmı ise kurumun Diyarbakır’daki şubesinde devam ediyor. Şimdiye kadar Narin’in cesedi üzerinde başkasına ait bir DNA bulunamadı. Narin’in ölümünün 21 Ağustos’ta gerçekleştiğini belirten Adli Tıp Kurumu raporu ise önceki gün savcılığa ulaştı. Şimdi Narin’in kesin ölüm sebebinin ne olduğunu ve diğer detayları anlatacak nihai raporun tamamlanması bekleniyor. Ayrıca silinen telefon kayıtları ve diğer dijital verilerin geri döndürülmesi için çalışmalar da devam ediyor.

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OYUNCAKLAR BIRAKILDI

8 yaşındaki Narin’in köyündeki mezarına ziyaretler sürüyor. Pek çok farklı yerden ziyarete gelenler Narin’in mezarına çiçeklerin yanı sıra peluş oyuncaklar bırakıp gözyaşı döküyor.    

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#Narin#Jandarma#Otopsi

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