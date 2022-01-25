Vahşetin görüntüleri

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İstanbul Tuzla’da 10 Ocak 2022 tarihinde, avukat Dilara Yıldız’ı (29) tabancayla kurşun yağdırarak silahla öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez (29), ‘tasarlayarak öldürme’, ‘silahla yağmaya teşebbüs’, ‘silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CAN PAZARI YAŞANDI

Korkunç cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, restoranda Dilara Yıldız'ın Oktay Dönmez'in yanında oturduğu, karşılarında ise başka bir kişinin bulunduğu görülüyor. Yıldız'ın endişeli bir ifadeyle ellerini yüzüne doğru götürdüğü, telefonla görüşen Dönmez'in telefonu kapatıp bir anda ayağı kalktığı, Dilara Yıldız'ın ona engel olmaya çalıştığı görülüyor. Ancak Dönmez, Yıldız'ı yere doğru itiyor ve düşen genç kadına peş peşe ateş ediyor. Bu sırada mekânda bulunan 2 kişi de kaçarak uzaklaşıyor. Peşlerinden giden Dönmez’in onlara doğru da ateş ettiği, daha sonra polislerin geldiğini fark edince yere doğru yüzüstü yatarak teslim olduğu görüntülerde yer alıyor.

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Tutuklanan zanlı Dönmez’in cinayetten 10 gün önce çilingire kapıyı açtırarak Yıldız'ın evine girdiği ve 10 gün boyunca Yıldız'ın eve gelmesini beklediği ortaya çıkmıştı.



