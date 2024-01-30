Vahşetin detayları ortaya çıktı! Eşini, merdane ile başına vurduktan sonra boğmuş

Haberin Devamı

​Olay, dün saat 08.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay Kındaç, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç’ın kız kardeşine 'Karımı öldürdüm' diyerek mesaj attı. Mesajı gören kız kardeşi, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi. Eve gelen Hüseyin Kındaç, annesini kanlar içerisinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Seher Kındaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Turgay Kındaç, cinayetten bir gün sonra Kent Meydanı’nda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Kındaç’ın, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini belirterek, “Eşimin iş yerinde 2023 yılının son günü, fabrikanın düzenlemiş olduğu moral amaçlı gece vardı. Eşim o akşam Metehan isimli biriyle fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmıştı. Yaklaşık 1 aydır bu nedenle tartışıyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Eşimin başına merdane ile vurdum, sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

Haberin Devamı