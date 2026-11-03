Vahşetin bahanesi ‘çocuk’ oldu: 15 bıçak darbesiyle katledildi

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Aksaray’da Osman Oruç (33), çocuğunu görme bahanesiyle, dün sabah 08.30 sıralarında, eski eşi Şefika Yeşildağ’ın (33) Tacin Mahallesi’ndeki evine geldi. Çift arasında burada çıkan tartışma büyüdü. Osman Oruç, bu sırada 1 çocuk annesi eski eşi Şefika Yeşildağ’ı vücudunun 15 yerinden bıçakladı. Yeşildağ, kanlar içinde yere yığıldı.

Polisi arayan Osman Oruç, eski eşini bıçakladığını söyleyerek “Gelin beni alın” dedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin kontrolünde Şefika Yeşildağ’ın öldüğü belirlendi. Osman Oruç, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yeşildağ’ın cansız bedeni ise temizlik görevlisi olarak çalıştığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Şefika Yeşildağ’ın kız kardeşi Gülizar ve annesi Döne Yeşildağ, haberi alıp eve geldi.

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‘RAHATSIZ EDİYORDU’

Döne Yeşildağ, gözyaşlarıyla, “Kızımı sürekli rahatsız ediyordu. Dün yine rahatsız etti” dedi. Anne ile kızını, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Osman Oruç’un emniyetteki sorgusu sürüyor.