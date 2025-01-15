Vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı... Öldürüp evde para aramış

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SURİYE’deki savaştan kaçan Samou ailesi İstanbul’a gelmişti. Baba Samou, 2 yıl önce Almanya’ya gitmişti ve orada yaşıyordu. Ailesini de Almanya’ya yanına aldırmak istiyordu. Anne Gülizar Samou ise 4 çocuğu ile Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında yaşıyordu. Olay günü anne Gülizar Samou, Almanya’ya gitmek için gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Fatih’teki Göç İdaresi’ne gitti. Çocukları Meryem Samou (12) ve Ahmet’i (5) evde bıraktı. 4 çocuktan biri çalıştığı için, diğer çocuk ise anneannesinde olduğu için evde değildi. Önceki gün 17.00 sıralarında eve gelen bir kişi, kardeşlere taşla ve bıçakla acımasızca saldırdıktan sonra kayıplara karıştı. Göç İdaresi’nden eve dönen anne, 2 çocuğunu kanlar içinde yerde buldu. Çığlıklar atan annenin sinir krizi geçirmesi üzerine yanına giden komşuları polise ihbarda bulundu. Meryem Samou, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ahmet Samou’nun tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Zekeriya Ali, dün yakalanarak gözaltına alındı. Yüzünde ve elinde morluklar olan şüpheli emniyetteki ilk ifadesinde, “Elektrikçiyim, elektrik işi için çağırmışlardı eve gittim ve yaptım. Para istedim, ‘Para yok’ dedi. Bana bıçak çekti, ben de taşla vurdum” diye konuştu.

‘ÖLÜM BENİ BURADA BULDU’

Bir çocuğu hastanede yaşam savaşı veren, bir çocuğu da hayatını kaybeden acılı anne Gülizar Samou, kızının cenazesini almak için gittiği Adli Tıp Kurumu önünde sinir krizi geçirdi. Gülizar Samou, “Savaştan kaçtım geldim, burada ölüm beni buldu, çocuğumu kaybettim. Hırsızlık yok, çocuğumun saçları kanlar içindeydi. İdam istiyorum, adalet istiyorum” diyerek isyan etti.

Şüpheli Zekeriya Ali’nin, “Elektrik için çağrıldım” iddialarına ilişkin ise Samou ailesinin yakınları, evde herhangi bir elektrik arızasının olmadığını, eve arıza için kimseyi çağırmadıklarını söylediler.

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BİR GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞ

Anne Gülizar Samou’nun müşteki olarak verdiği ifadesinde, “Çocuklarım tanımadıkları hiç kimseye kapıyı açmazlar” demesi üzerine polis, şüphelerini ailenin yakın çevresine yöneltti. Kısa sürede incelenen kamera görüntülerinde, olay saatinden hemen önce elinde eldivenle eve doğru ilerleyen Zekeriya Ali tespit edildi. Şüphelinin ifadelerinin yanı sıra, olay yerindeki incelemelerde evin içerisindeki eşyaların dağıtıldığı ve bir şeylerin arandığı fark edildi. Şüphelinin bir gün önce eve giderek annenin evde olmayacağını öğrenip, olay günü hırsızlık amacıyla içeri girdiği değerlendiriliyor. Olay yerinde kanlı bir kaldırım taşı bulunurken, Meryem’in vücudunda bıçak kesileri olduğu da belirlendi.