Vahşetin altından hurdacı çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde 8 Şubat’ta Dr. Ahmet Çakaloğlu, anne ve babasından haber alamayınca gittiği iki katlı evde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yapılan incelemede, Turgut Çakaloğlu’nun 15, eşi Nuran Çakaloğlu’nun ise 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan araştırmada bazı altınların alındığı ancak ziynet eşyalarına dokunulmadığı, kapıda ise zorlama izi olmadığı tespit edildi.

​5 ÖZEL EKİP, 12 GÜN BOYUNCA İZ SÜRDÜ

Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan 5 özel ekip, bölgedeki güvenlik kameralarını ve teknik verileri 12 gün boyunca titizlikle inceledi. Şüpheli hareketleri dikkat çeken hurdacı Ş.H. (39), polisin düzenlediği operasyonla kaçmaya çalışırken yakalandı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Ş.H., Turgut Çakaloğlu’ndan para istediğini, reddedilince öfkelenerek saldırıyı gerçekleştirdiğini, ardından üst kattaki Nuran Çakaloğlu’nu da öldürdüğünü itiraf etti.

DERE KENARINDA KANLI EŞYALAR BULUNDU

Zanlının ifadesi doğrultusunda suç aleti bıçağı attığını söylediği derede geniş çaplı arama başlatıldı. Arama çalışmaları sonucunda şüphelinin olay günü üzerinde olduğu belirlenen ayakkabı, pantolon ve çantası dere kenarında ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Ş.H.’nin emniyetteki işlemleri devam ederken, kayıp bıçağın bulunması için ekiplerin çalışması sürüyor.