Vahşetin 61 yıllık belgesi! İlk hava şehidimiz Yüzbaşı Cengiz Topel’in otopsi raporuna Hürriyet ulaştı

Kıbrıs Türkleri 1964’te Yunanistan’la birleşme (Enosis) hevesindeki Rumların silahlı baskısı altındaydı. Erenköy’deki Türkler de kuşatılmıştı. Erenköylüler 8 aya ulaşan kuşatmaya zor şartlara rağmen dayanıyordu. Türkiye’den direnişi örgütlemek için Kıbrıs’a gelen ‘Akıncı’ lakaplı Albay Rıza Vuruşkan ve ismi sonradan KKTC tarihine geçecek Rauf Denktaş, Kıbrıslı öğrenciler ve civar köylerin halkı da Erenköy’deydi. Köydeki 500 kişiye karşı Rumlar 2 bin kişiyi bulan ve ağır silahlı birliklerle denizden ve karadan köyün etrafını sarmıştı. Erenköy, Kıbrıs Türklerinin hem dışa açılan kapılarından biri hem de dışardan gelen yardımların giriş noktasıydı. Stratejik önemi vardı. Kuşatma daralırken Erenköy’deki direnişçilerin tek umudu Türkiye’ydi. Kadın ve çocuklar mağaralara sığınmıştı. Türkiye de bütün diplomatik yolları zorluyordu. Ama Rumlara kimse ses çıkarmıyordu. Nihayet 8 Ağustos’ta öğleden sonra iki Türk savaş uçağı semada göründü. Rumların üstünden alçak uçuş yapıp ateş etmeden gittiler. Ancak bir saat sonra jetler yine Erenköy üstündeydi. Bu kez ateş yağdırdılar. Kuşatma çemberi dağıldı.

RUM TARAFINA DÜŞTÜ

Biraz sonra Eskişehir’den Yüzbaşı Cengiz Topel’in komuta ettiği ikinci kol geldi. Deniz hedeflerini vurmaya başladılar. Ancak Topel’in uçağı hasar aldı ve düşerken Topel paraşütle atladı. Rum tarafına düşmüştü. Yaralı olarak Rumların eline geçti. Aynı gün ağır işkencelerin ardından silahla vurularak şehit edildi. Türk Hava Kuvvetleri’nin Cumhuriyet tarihindeki ilk savaş şehidi olarak tarihe geçti. Cenazesi 11 Ağustos’ta teslim alındı, otopsisi yapıldı. Ardından 12 Ağustos’ta Lefkoşa’da binlerce kişinin katıldığı bir törenle cenaze namazı kılındı ve Türkiye’ye uğurlandı. Türkiye’deki cenaze namazındaki yoğunluk o güne kadar hiç görülmemişti. On binlerce kişi Topel’i karşıladı ve ebediyete uğurladı. Adı Türkiye’nin dört bir yanında caddelere meydanlara verildi.

VAHŞETİN 61 YILLIK BELGESİ

11 Ağustos 1964 tarihli otopsi raporuna göre Topel ateşli bir silahla farklı açılardan sıkılan kurşunlarla vuruldu. Vücudundaki izler ise şehit olmadan önce neler yaşadığının işaretiydi… Rapordaki bazı bölümler şöyle: “Sağ göz kapaklarında morluk ve göz beyazı altında kanama. (Künt bir darbe ile meydana gelmiştir) Sağ burun deliğinde kan. Başın saçlı derisi mutat olmayan şekilde iki şakak arası kesilerek birleştirilmiştir. Çene kemiğinin her iki tarafında ve çene uçunda sıyrık yaralar... Sol göz kapağı üzerinde kesik yara. Boynun bütün sağ yanını kaplayan ekimoz ve sıyrık yara. Bütün sağ omuzu ve sağ kürek kemiği sahasını kaplayan vuruk. Kaburga üzerinde kurşun deliği. 10’uncu kaburga üzerinde ikinci bir kurşun deliği. Sağ el sırtında ekimoz sol el sırtında ödem. Sol uyluğun orta arka yüzünde kurşun yarası. (…) Kürek kemiğinin kırılması bu sahaya künt bir cisimle vurma neticesi meydana gelmiştir”

Erenköy bugün Rum tarafında ama KKTC’ye ait. Köyde artık siviller yaşamıyor, sadece askeri birlik var.