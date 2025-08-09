Vahşetin 61 yıllık belgesi

Haberin Devamı

Kıbrıs Türkleri 1964’te Yunanistan’la birleşme (Enosis) hevesindeki Rumların silahlı baskısı altındaydı. Erenköy’deki Türkler 8 aya ulaşan kuşatmaya zor şartlara rağmen dayanıyordu. Türkiye’den direnişi örgütlemek için Kıbrıs’a gelen ‘Akıncı’ lakaplı Albay Rıza Vuruşkan ve ismi sonradan KKTC tarihine geçecek Rauf Denktaş, Kıbrıslı öğrenciler ve civar köylerin halkı da Erenköy’deydi. Köydeki 500 kişiye karşı Rumlar 2 bin kişiyi bulan ve ağır silahlı birliklerle denizden ve karadan köyün etrafını sarmıştı. Kuşatma daralırken Erenköy’deki direnişçilerin tek umudu Türkiye’ydi. Nihayet 8 Ağustos’ta iki Türk savaş uçağı semada göründü. Rumların üstünden alçak uçuş yapıp ateş etmeden gittiler. Ancak bir saat sonra jetler yine Erenköy üstündeydi. Bu kez ateş yağdırdılar. Kuşatma çemberi dağıldı.

RUM TARAFINA DÜŞTÜ

Biraz sonra Eskişehir’den Yüzbaşı Cengiz Topel’in komuta ettiği ikinci kol geldi. Deniz hedeflerini vurmaya başladılar. Ancak uçağı hasar aldı ve düşerken Topel paraşütle atladı. Rum tarafına düşmüştü. Yaralı olarak Rumların eline geçti. Aynı gün ağır işkencelerin ardından silahla vurularak şehit edildi. Türk Hava Kuvvetleri’nin Cumhuriyet tarihindeki ilk savaş şehidi olarak tarihe geçti.

Cenazesi 11 Ağustos’ta teslim alındı, otopsisi yapıldı. 12 Ağustos’ta Lefkoşa’da binlerce kişinin katıldığı bir törenle Türkiye’ye uğurlandı. On binlerce kişi Topel’i karşıladı ve ebediyete uğurladı. Adı Türkiye’nin dört bir yanında caddelere meydanlara verildi. 11 Ağustos 1964 tarihli otopsi raporuna göre Topel ateşli bir silahla farklı açılardan sıkılan kurşunlarla vuruldu. Vücudundaki izler ise şehit olmadan önce neler yaşadığının işaretiydi... Rapordaki bazı bölümler şöyle: “Sağ gözkapağında morluk ve göz beyazı altında kanama. (Künt bir darbe ile meydana gelmiştir) Sağ burun deliğinde kan. Başın saçlı derisi mutat olmayan şekilde iki şakak arası kesilerek birleştirilmiştir. Çene kemiğinin her iki tarafında ve çene ucunda sıyrık yaralar... Sol gözkapağı üzerinde kesik yara. Boynun bütün sağ yanını kaplayan ekimoz ve sıyrık yara...”