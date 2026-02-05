×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Vahşeti itiraf etti! Komşusunu öldürüp 6 parçaya bölmüştü... Adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#Çorum#Cinayet#Vahşet
Vahşeti itiraf etti Komşusunu öldürüp 6 parçaya bölmüştü... Adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 10:12

Çorum'da, komşusu Ali Osman Kaya'yı (76) öldürüp cesedini 6 parçaya bölerek dere yatağına, başını ise cesetten 2 kilometre uzağa atan A.F.K. ile ağabeyi, babası ve komşusu, bugün adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Ulukavak Mahallesi’nde oturan Ali Osman Kaya’dan, 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. İhbar üzerine ekipler Kaya’yı bulmak için çalışma başlattı. Çatak Tabiat Parkı mevkisinde dere yatağında Kaya’nın parçalanmış cansız bedenini buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin Ali Osman Kaya'nın komşusu A.F.K.’yi gözaltına alındı.

Vahşeti itiraf etti Komşusunu öldürüp 6 parçaya bölmüştü... Adliyeye sevk edildi

İTİRAF ETTİ

Şüpheli sorgusunda, husumetli olduğu Kaya’yı bağ evinde tüfekle öldürdüğünü, ardından kesici aletle 6 parçaya ayırıp dere yatağına bıraktığını, kesik başı ise cesedin bulunduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzağa götürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin ağabeyi A.K., babası Y.K. ve komşusu H.A. da gözaltına alındı.

Vahşeti itiraf etti Komşusunu öldürüp 6 parçaya bölmüştü... Adliyeye sevk edildi

Haberin Devamı

4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Gözden KaçmasınKomşu vahşeti... 6 parçaya bölüp dere yatağına attıKomşu vahşeti... 6 parçaya bölüp dere yatağına attıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çorum#Cinayet#Vahşet

BAKMADAN GEÇME!