Vahşeti itiraf etti! Komşusunu öldürüp 6 parçaya bölmüştü... Adliyeye sevk edildi

Ulukavak Mahallesi’nde oturan Ali Osman Kaya’dan, 28 Ocak'ta öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamadı. İhbar üzerine ekipler Kaya’yı bulmak için çalışma başlattı. Çatak Tabiat Parkı mevkisinde dere yatağında Kaya’nın parçalanmış cansız bedenini buldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin Ali Osman Kaya'nın komşusu A.F.K.’yi gözaltına alındı.

Şüpheli sorgusunda, husumetli olduğu Kaya’yı bağ evinde tüfekle öldürdüğünü, ardından kesici aletle 6 parçaya ayırıp dere yatağına bıraktığını, kesik başı ise cesedin bulunduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzağa götürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin ağabeyi A.K., babası Y.K. ve komşusu H.A. da gözaltına alındı.

4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.