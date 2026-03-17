Vahşeti ele veren mavi ışık

AYDIN Didim’de yaşayan kuaför Ersin Yılmaz (37), kıskançlık nedeniyle sık sık tartışma yaşadığı 2 çocuğunun annesi eşi Khurriyat Tursun Boeva (35) ile 2019’da İstanbul Maltepe’ye taşındı. Çift kiraladıkları daireye yerleştikten bir süre sonra kız kardeşi Khurriyat’tan haber alamayan ablası Sevara Zakhidova, kardeşine ulaşamadığı gerekçesiyle 30 Ekim 2019’da savcılığa giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kendisiyle iletişime geçen aile yakınlarına ve polise eşiyle tartıştıklarını söyleyen Yılmaz, eşi tarafından terk edildiğini ve eşinin de deport edildiğini anlattı.

ARKADAŞININ KİMLİĞİYLE KAÇMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın özel talimatıyla raftan indirilen dosyaları inceleyen polis ekipleri, kayıp Khurriyat’ın ülkeden çıkış verisi olmadığını ve telefonunun aktif olarak dolaşımda olduğunu belirledi. Şüphe üzerine araştırma yapan polis ekipleri, komşuların kötü koku nedeniyle Yılmaz ile tartıştıklarını ve Yılmaz’ın güvercin beslediğini söylediği bilgisi üzerine daireyi inceledi. Olay yeri incelemede kullanılan ve kan izlerini mavi ışıkla gösteren kimyasal inceleme tekniğiyle incelenen balkonda kan damlası izleri tespit edildi. Yılmaz’ın 2020’de eşine boşanma davası açtığını ve 5 yıl sonra cevap gelmemesi nedeniyle boşanmanın gerçekleştiğini belirledi. Yılmaz’ın eşine canlı süsü vermek için telefonuna sim kart takıp dolaşıma soktuktan sonra arkadaşı Anıl Y.’nin (33) kimliğini kullanarak Gürcistan’a sık sık seyahat yaptığını tespit etti. Cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, 9 Mart’ta Gürcistan’dan çıkış yapıp Türkiye’ye giriş yaparak ailesinin yanına Aydın’a giden Ersin Yılmaz ve İstanbul’daki arkadaşı Anıl Y.’yi gözaltına aldı.

CESEDE YAPMADIĞINI BIRAKMADI

Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Ersin Yılmaz, kıskançlık nedeniyle mutfakta tartıştıkları eşinin başına, 2 çocuğu odada olduğu sırada sopayla vurarak öldürdüğünü bahçe kumu dökerek gömdüğü balkondaki boşlukta 1 ay sakladığını anlattı. Ceset kokmaya başladığı için bu kez kireç boşalttığını ifade eden Yılmaz, kokuyla baş edemeyince cesedi çıkarıp tüm uzuvlarını parçaladıktan sonra poşetlere koyup mahalledeki çöp kutusuna attığını söyledi. Polis ekipleri, koktuğu için kireç dökülen balkonda yapılan luminol incelemesi (olay yeri inceleme ekiplerinin suç mahallerinde çıplak gözle görülmeyen, silinmiş veya temizlenmiş kan izlerini tespit etmek için kullandığı kimyasal bir yöntem) üzerinden cinayeti ortaya çıkardı.

İfadesinde eşinin eski sevgilisiyle olan görüntüleri nedeniyle tartıştıklarını öne süren Yılmaz, "Tartışırken beni çok aşağıladı, cinnet getirdim” dedi. Cinayet zanlısına kimliğini verdiği için gözaltına alınan arkadaşı Anıl Y. ise ifadesinde “Bilgim yoktu, bana yurtdışına gideceğim demişti” diye konuştu. Emniyetteki işlemleri tamamlayan 2 şüpheli Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.