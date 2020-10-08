Vahşete soruşturma

Paylaşımlarda kolları ve bacakları yanık içindeki Eda Akın’ın kocasının tutuklanması istendi. Hastanede yanık ünitesinde tedavisi süren Eda Akın “2 Ekim’i 3 Ekim’e bağlayan gece tartışırken önce yumruk ve tokat attı. Sonra hırsını alamayınca gözü döndü, ekmek bıçağını ocakta ısıtıp vücudumun birçok yerine bastırıp geri çekti. Ve işkenceyi gece boyunca sürdürdü. Acıdan baygın düştüm. Sabah evden çıktı bir daha haber yok şikayetçiyim” dedi. Savcılığın soruşturma açtığı M.A. gözaltına alındığı Kahramanmaraş’tan İstanbul’a getirilecek.