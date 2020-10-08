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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 08.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Vahşete soruşturma

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Vahşete soruşturma
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İstanbul Sancaktepe’de yaşayan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Eda Akın’ın dün gece kocası M.A. (28) tarafından vücudunun birçok yerinin kızgın bıçakla yakılarak işkence edildiği iddiasıyla sosyal medyada yayınlanan görüntüleri gündemin üst sıralarına yükseldi.

Paylaşımlarda kolları ve bacakları yanık içindeki Eda Akın’ın kocasının tutuklanması istendi. Hastanede yanık ünitesinde tedavisi süren Eda Akın “2 Ekim’i 3 Ekim’e bağlayan gece tartışırken önce yumruk ve tokat attı. Sonra hırsını alamayınca gözü döndü, ekmek bıçağını ocakta ısıtıp vücudumun birçok yerine bastırıp geri çekti. Ve işkenceyi gece boyunca sürdürdü. Acıdan baygın düştüm. Sabah evden çıktı bir daha haber yok şikayetçiyim” dedi. Savcılığın soruşturma açtığı M.A. gözaltına alındığı Kahramanmaraş’tan İstanbul’a getirilecek.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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