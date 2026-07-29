Vahşete kızıyla kapı açtırdı

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ADANA Yüreğir’de 25 Temmuz gecesi mahalle bekçisi Hamza Eren Kocamaz (40), bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açan ve davadan vazgeçmesi için ısrar ettiği Pozantı Belediyesi'nde memur olan Hatice Mine Kocamaz'ın (40) evine gitti. Hamza Eren Kocamaz, eşini yüzünü yastıkla kapattıktan sonra tabancayla başına ateş ederek öldürdü.

CİNAYETTEN 30 DAKİKA SONRA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Hamza Eren Kocamaz’ı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, şüphelinin kaçış güzergâhını belirledi. Takibin ardından Kocamaz, cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra saklandığı evde gözaltına alındı.

Hatice Mine Kocamaz'ın cenazesini teslim almak için morga giden ağabeyi Yılmaz Yılgıncan, “Dünya kadar borçları vardı. Borçlarından dolayı aile içerisinde şiddetli geçimsizlik başladı ve bu süreçte boşanma davası açıldı. Boşanma davası çekişmeliye döndü ve olanlar oldu. Kendisi kumarbazdı. Kız kardeşimi 7 yaşındaki yeğenimin yanında öldürmüş” dedi.

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1 çocuk annesi Hatice Mine'nin cenazesi, ailesi tarafından Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SİLAHA ‘BİR ANLIK ÖFKE’ KILIFI

Olay günü Hamza Eren Kocamaz'ın, bir süredir kendisiyle kalan kızı E.Y.K.’yi bırakma bahanesiyle boşanma aşamasındaki eşinin evine gittiği, kızının seslenmesini sağlayarak kapıyı açtırdığı ortaya çıktı. Eve giren Kocamaz’ın, salonda boğuştuğu eşinin yüzüne yastık kapatıp kızının gözleri önünde öldürdüğü belirtildi. Kocamaz'ın, cinayetin ardından yanına aldığı kızını ablasının evine bıraktığı, daha sonra saklandığı adrese gittiği öğrenildi.

Kocamaz, emniyetteki sorgusunda, “Eşimi seviyorum, sadece davadan vazgeçirmek için konuşmak istemiştim. Bir anlık öfkeyle cinayeti işledim. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kocamaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

E.Y.K. ise Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alındı.