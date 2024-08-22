Vahşete götüren fotoğraf

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İSTANBUL Sarıyer’de Emir Koçhan (16), 2 arkadaşıyla birlikte cumartesi akşamı Ayazağa Mahallesi’nde üzerinde “Ayazağa kedileri geliyorum” yazısı bulunan duvarın önünde fotoğraf çektirdikten sonra bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımın altındaki yorumlarda başlayan tartışma büyüdü. Bir süre sonra Emir Koçhan, arkadaşlarıyla birlikte sosyal medyaya görüntü çekmek için tekrar Ayazağa Mahallesi’ne gitti. Durumu öğrenen karşı tarafın da olay yerine gelmesinin ardından tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kalabalık grup tarafından öldüresiye dövülen Emir Koçhan baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Emir Koçhan, hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emir Koçhan, salı günü hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla 4 şüpheliyi gözaltına alıp polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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‘AMBULANSI ARAMALARINA İZİN VERMEDİLER’

Emir Koçhan’ın akrabası Emre Fıçıcı da “Olay duvarda bir yazıyla başlıyor. Yazı da bir sene önce falan yazılmış, bizim yeğen de orada fotoğraf çektirmiş. Daha sonra sosyal medyada karşı taraftan tehdit içerikli yazılar yazılıyor. Birbirleriyle atışıyorlar. Çocuklar da bilinçsiz Ayazağa’ya gidiyor. 10-15 kişilik bir grupla geliyor karşı taraf. Bizim çocuklara saldırıyorlar. Diğer çocukları gasp ediyorlar, ellerinden telefonlarını alıp susturuyorlar. Emin yeğenimiz de darp ediliyor, ölümüne sebep olacak kadar şiddetli bir şekilde. Daha sonra ambulansı aramalarına izin vermiyorlar. Aradan bayağı bir zaman geçiyor. Kimseye aratmıyorlar. 20-25 dakika sonra ambulans geliyor. Geldiğinde de kalp masajı yapıyorlar. Yazıyı kendisi de yazmıyor, başkası yazıyor. Sadece gidip önünde fotoğraf çektiriyor ve sosyal medyaya atıyor” ifadelerini kullandı.

EMİR’İN BABASI: ARKADAŞLARINI TUTUP OĞLUMU DÖVDÜLER

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- Öldürülen Emir Koçhan’ın babası Sedat Koçhan, “Arkadaşlarıyla gidiyorlar. Diğerlerini tutmuşlar, müsaade etmiyorlar yardım etmelerine. Çete gibi bir grup, çocuğu ortaya almışlar. Darp ediliyor, katliam yapılmış sadece, başka diyecek bir şey bulamıyorum. Lise 3’e geçmişti, 16 yaşına da yeni girmişti. İçlerinde yaşları büyük olanlar da var, küçük olanı tehdit etmişler ‘Söylemeyeceksin’ diye. Motordan düştüğünü, kendiliğinden böyle olduğunu söyleyeceksiniz demişler” diye konuştu.