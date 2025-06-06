Vahşete en ağır ceza istendi

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Sivas’ta İdil Apartmanı’nda D Blok 12’nci kattaki dairede oturan Umutcan (22) ve Melisa Şimşek (16) kardeşler, 6 Mayıs gecesi köyden eve dönen anneleri Ayşegül Şimşek tarafından elleri plastik kelepçeyle bağlanmış ve boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri, yaptığı araştırma ve kamera incelemeleri sonrasında olayı gerçekleştiren kişinin Ankara’da yaşayan Hüseyin Sönmez olduğunu belirledi. Eve kamufle şekilde girip binada 5 saat kalarak cinayetleri işledikten sonra çıkan Sönmez’in Ankara’ya döndüğü belirlendi. Ankara’da gözaltına alınan Sönmez, sorgulanmak üzere Sivas’a getirildi. Sönmez, savcılık ifadesinde Uğur Şimşek’e 5 yıl önce verdiği 500 bin liralık borcu tahsil etmek için öldürülen çocukların annesi Ayşegül Şimşek ile görüşmek üzere kente geldiğini iddia etti, çocukları kendisinin öldürmediğini ileri sürdü. Sönmez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen kardeşlerin babaları Uğur Şimşek’in 5 yıldır kayıp olduğu ve en son Ankara’da görüştüğü kişinin Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi.

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KAN ÖRNEKLERİ UYUŞTU

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürüten soruşturma tamamlanarak hazırlanan iddianame Sivas 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu. Alınan sağlık raporunda, sanığı akli dengesinin yerinde ve ceza ehliyetinin tam olduğu iddianameye eklendi. Olay yerine yakın çevrede bulunan kan örneklerinin de Adli Tıp Kurumu’nda incelendiği ve Sönmez’in DNA’sı ile uyumlu olduğu vurgulandı.

İNDİRİM UYGULANMASIN

Anne Ayşegül Şimşek, iddianamedeki ifadesinde Hüseyin Sönmez’i hiç tanımadığını, bugüne kadar bir görüşmesi olmadığını söyledi. İddianamede sanık Hüseyin Sönmez hakkında Melisa Şimşek’e karşı ‘çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme’, Umutcan Şimşek’e karşı da ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca, sanığın, ‘gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’, anne Ayşegül Şimşek’e karşı ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme’ ve kamuya karşı da ‘6136 sayılı yasaya muhalefet’ suçlarından cezalandırılması ve iyi hal indiriminden de yararlanmaması talep edildi.



Hüseyin Sönmez, ilerleyen günlerde Sivas 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkacak.