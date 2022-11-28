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Vahşet! Sopayla dövülerek öldürüldü

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#Adana#Efe Baytekin#Seyhan
Vahşet Sopayla dövülerek öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 14:25

Adana'da Efe Baytekin (20), husumetli olduğu kişiler tarafından sopalarla dövülerek öldürüldü. Baytekin'in cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Efe Baytekin cumartesi günü akşam saatlerinde evden çıkıp bir daha dönmedi. Bir süre sonra ailesi Baytekin’in ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını öğrendi. Baytekin, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis, Efe Baytekin’in husumetlisi olduğu kişiler tarafından sopalarla dövülerek öldürüldüğünü saptadı.

Cinayet ekipleri, zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Efe Baytekin’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin arından yakınları tarafından bu sabah alınıp toprağa verildi. 

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#Adana#Efe Baytekin#Seyhan

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