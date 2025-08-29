Vahşet itirafta ortaya çıktı... Arkadaşını öldürüp kuyuya attı

Haberin Devamı

Polis ekiplerinin soruşturma başlatmasıyla, Aydın Cem K. çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. Şüpheli, Sedat Dereli’nin kaybolması ile ilgili bir şey bilmediğini söylemesi üzerine serbest bırakıldı. Ekiplerin soruştumayı derinleştirmesiyle Aydın Cem K.’nin işyerinin bahçesindeki bir kuyunun tahta kapakla kapatıldığı görüldü. Kapağı açan polis ekipleri, kuyunun içinde ceset olduğunu gördü. Çıkarılan cesetin Sedat Dereli’ye ait olduğu belirlendi. Aydın Cem K. ve işyerinin sahibi olan babası Şaban K. gözaltına alındı. Şüpheli Aydın Cem K. polise verdiği ifadesinde, “Sedat’ın bir tabancaya ihtiyacı vardı. Silahı ona gösterirken bir anda ateş aldı. Başından vurulup yere düştü” dedi.

‘HAYATIMA DEVAM ETTİM’

Arkadaşının cesedinin başında yaklaşık 1 saat ağladığını söyleyen Aydın Cem K. “Çok korkmuştum. Bu nedenle cesedi kuyuya atıp üzerini kapattım. Sonra normal olarak hayatıma devam ettim” dedi.

Şüphelinin, işyerinde bulunan kanlı koltuğu çöpe attığı, duvara sıçrayan kan lekelerini kapatmak için badana yaptığı tespit edildi. Şüpheli Aydın Cem K. ile babası Şaban K. adliyeye sevk edildi.