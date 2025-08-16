×
Vahşet evi… 5 yaşındaki Dicle koruma altına alındı

Vahşet evi… 5 yaşındaki Dicle koruma altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 07:00

İnşaat işçisi Sinan Ejder, eşi Kadriye Ejder’i evde silahla öldürdükten sonra kendi yaşamına son verdi. Çiftin 5 yaşındaki kızı Dicle koruma altına alındı.

ŞANLIURFA Yavuz Selim Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde, Sinan Ejder’in (30) evinden silah sesleri geldiğini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ÖLÜ BULUNDULAR

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sinan ve Kadriye Ejder’i (27) yerde hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerce yapılan incelemede, Sinan Ejder’in eşi Kadriye’yi silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Ejder çiftinin 5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alındı.

Olayı duyup gelen çiftin yakınları, gözyaşı döktü. Çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

