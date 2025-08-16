Vahşet evi… 5 yaşındaki Dicle koruma altına alındı

Haberin Devamı

ŞANLIURFA Yavuz Selim Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde, Sinan Ejder’in (30) evinden silah sesleri geldiğini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ÖLÜ BULUNDULAR

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Sinan ve Kadriye Ejder’i (27) yerde hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerce yapılan incelemede, Sinan Ejder’in eşi Kadriye’yi silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi. Ejder çiftinin 5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alındı.

Olayı duyup gelen çiftin yakınları, gözyaşı döktü. Çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.