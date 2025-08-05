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Vahşet evi! 2 arkadaşını öldürüp polise teslim oldu

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#Cinayet#Vahşet#Silahlı Saldırı
Vahşet evi 2 arkadaşını öldürüp polise teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 17:15

Samsun'da kendi evinde 2 arkadaşını tüfekle vurarak öldüren şahıs olay yerinden kaçıp 2 saat sonra polise teslim oldu.

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Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin kırsal mahallesi olan Konakören Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ay (41) kendi evinde arkadaşları Taner Deniz (30) ve Tarık Acar (34) ile oturup sohbet ettikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Arkadaşları Taner Deniz ve Tarık Acar'ı tüfekle ateş ederek sırt ve karın bölgelerinden vuran Erol Ay olay yerinden kaçtı.

Vahşet evi 2 arkadaşını öldürüp polise teslim oldu
Öldürülen arkadaşlar

2 ARKADAŞ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde ağır yaralanan Taner Deniz ve Tarık Acar'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği tespit edildi. Deniz ve Acar'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

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Vahşet evi 2 arkadaşını öldürüp polise teslim oldu
Erol Ay

Erol Ay ise olaydan 2 saat sonra Terme İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek polise teslim oldu. Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen Erol Ay sorgulanmasının tamamlanmasının ardından bugün Çarşamba ilçesindeki adliyeye sevk edildi.

Vahşet evi 2 arkadaşını öldürüp polise teslim oldu

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#Cinayet#Vahşet#Silahlı Saldırı

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