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Vahşet! Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü

#Cinayet#Burhan Dursun#Eş
Vahşet Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü

Burhan Dursun, tartıştığı 14 yıllık eşi Tuğba Dursun’u iki çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü. Burhan Dursun cinayet sonrası çocukları, ablasına bırakmasının ardından polis ekiplerince yakalandı.

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Can ÇELİK - Yusuf KANTARLI / DHA- ADANA’da Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi’nde oturan Burhan Dursun (39), dün 10.00 sıralarında tartıştığı eşi Tuğba Dursun'u (35) mutfaktan aldığı bıçakla, iki çocuğunun gözleri önünde bıçakladı. 3 çocuk annesi Tuğba Dursun kanlar içinde yere yığılırken Burhan Dursun, 3 ve 7 yaşındaki çocuklarını alıp evden kaçtı. Burhan Dursun çocuklarını Toros Mahallesi'nde yaşayan ablasına bıraktıktan sonra polis ekiplerince yakalandı. Çiftin evine ise polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kapının kapalı olması nedeniyle pencerenin demir korkuluğunu kürek ve baltayla kırarak içeriye girdi. Evi kontrol eden ekipler, yatak odasında Tuğba Dursun’un cansız bedeniyle karşılaştı. Dursun çiftinin 13 yaşındaki diğer çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu belirtildi.

Vahşet Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü

‘KIZIMI KURTARAMADIM’

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Haberi alınca evin önüne koşan anne Rukiye Çermikli'ye, bir süre kızı Tuğba Dursun'un hayatını kaybettiği söylenmedi. Acı haberle sinir krizi geçiren Rukiye Çermikli, kadın cinayetlerini hatırlatarak şunları söyledi: “Kadına şiddet gösterenler, serbest kalıyor. 14 yıldır kızıma şiddet uyguluyordu. Böyle yaşayanlara, elini kolunu sallayıp gezenlere, böyle damatlara lanet ediyorum. Herkes kadına şiddete karşı gelecek. Kıskançlık, kompleks, kumar her türlü pisliği vardı. Böyle bir damattı. Komşular hiç mi duymadınız? Sesini duyunca neden çıkmadınız? Benim kızım öldü, söylemiyorlar. İçeride kızımı bırakıp kaçtı. Dünyayı başına yıkacağım. Kadına şiddet uygulayanların karşısındayım. ‘Kızıma bıçak çekti’ diyerek sopayla da dövdüm ama kızımı kurtaramadım.” Tuğba Dursun’un ağabeyi, ablası ve babası da olay yerinde baygınlık geçirdi.

Vahşet Çocuklarının gözü önünde eşini öldürdü


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#Cinayet#Burhan Dursun#Eş