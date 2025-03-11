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Vahşet bodrumu! Yaşlılık maaşını almak için evden çıkmıştı, 4 gün sonra cesedi bulundu... Kızının feryatları sokakta yankılandı

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#Samsun#Cinayet#Bodrum
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 11:45

Samsun'da 14 suç kaydı bulunan şahıs, maaşını çekmek için evinden ayrılan 6 çocuk babası yaşlı adamı bıçaklayarak öldürdü, 4 gün boyunca babasının evinin bodrumunda sakladı.

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Korkunç olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Sebahattin Coşar (69), 6 Mart günü yaşlılık maaşını çekmek için evinden ayrıldı. Aynı zamanda Alzheimer hastası olduğunu öğrenilen yaşlı adamdan bir daha haber alınamadı. Sebahattin Coşar'ın kızı Aysun Karaca dün akşam polise babasının kayıp olduğuna dair başvuruda bulundu.

Polis yaptığı araştırma sonucu yaşlı adamın, 'uyuşturucu, kasten yaralama, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 14 suç kaydı bulunan Emin Yarar (23) tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Vahşet bodrumu Yaşlılık maaşını almak için evden çıkmıştı, 4 gün sonra cesedi bulundu... Kızının feryatları sokakta yankılandı

Kısa sürede yakalanan Emin Yarar gözaltına alındı. Zanlı, suçunu itiraf etti ve olayda kullanılan bıçak attığı yerde ele geçirildi.Yaşlı adamın cansız bedeni ise Emin Yarar'ın babasına ait evin bodrumunda kanlar içinde bulundu. Boğazından bıçaklandığı tespit edilen Sebahattin Coşar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

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Vahşet bodrumu Yaşlılık maaşını almak için evden çıkmıştı, 4 gün sonra cesedi bulundu... Kızının feryatları sokakta yankılandı

Öldürülen yaşlı adamın Emin Yarar'ın eski eşinin akrabası olduğu öğrenildi. Babasının cesedinin bulunduğu yere gelerek katile beddua eden kızı Ayfer Kırkağaç, katilin daha önce de kendilerini öldüreceğini söylediğini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Vahşet bodrumu Yaşlılık maaşını almak için evden çıkmıştı, 4 gün sonra cesedi bulundu... Kızının feryatları sokakta yankılandı

Vahşet bodrumu Yaşlılık maaşını almak için evden çıkmıştı, 4 gün sonra cesedi bulundu... Kızının feryatları sokakta yankılandı

Vahşet bodrumu Yaşlılık maaşını almak için evden çıkmıştı, 4 gün sonra cesedi bulundu... Kızının feryatları sokakta yankılandı

Vahşet bodrumu Yaşlılık maaşını almak için evden çıkmıştı, 4 gün sonra cesedi bulundu... Kızının feryatları sokakta yankılandı

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#Samsun#Cinayet#Bodrum

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