Vahşet! Vücudu bulundu ama başı bulunamadı

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Olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde meydana geldi. Köylüler, ormanlık alandaki arazide başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi buldu. Haber verilmesiyle köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.



Güvenlik şeridi çekilen bölgedeki incelemede ölen kişinin Mustafa Keleş olduğu belirlendi. Mustafa Keleşin bugün evinden ayrıldıktan sonra öldürüldüğü saptandı. Keleş’in kayıp başının bulunması için çalışma başlatıldı.





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Cumhuriyet savcısı, olay yerinde incelemede bulunurken, köylülerin ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.