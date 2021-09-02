Vahşet! ATV'lerle geldiler, caretta caretta yavrularını ezdiler...

Bölgedeki yuvaları koruyan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol ile gönüllüler Avusturyalı Stefan Feuchtinger (33) ve kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo, durumu fark edip ATV’lerdeki 2 kişiyi durdurmak istedi. Akyol ve gönüllülerin sahile girmemeleri yönünde uyardığı 2 şüpheli, buna aldırış etmedi. Şüphelilerden biri ATV’yi Feuchtinger’in üzerine sürdü ve diğer şüpheliyle birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. Bacağından ve kolundan yaralanan Stefan Feuchtinger, hastaneye götürülüp tedaviye alınırken, durum jandarmaya da bildirildi. Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ATV araçlarıyla sahile giren 2 kişinin zarar verdiği 2 yuvadaki 16 yavru caretta caretta ölürken, 100’ün üzerinde yavrunun ise olaydan kısa süre önce denizle buluştuğu belirlendi.

16 YAVRU EZİLEREK ÖLDÜ

DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, olayın ardından yuvalarda inceleme yaptığını belirterek, “Mendirek Bölgesi 2 bin 300 metre tam koruma altında. O yüzden biz artık yuvalama sahalarına çıtalama yapmıyoruz. Nöbet tutma esnasında yavrular çıkış yaptı. Araç buradan geçiş yaptı ve yavrular buradan giderken üstünden geçti, 16 tanesi öldü. Gece gündüz nöbet tutuyoruz, araç geçişinin yasak olduğu ile ilgili birçok tabela ve uyarı levhalarımız var, ona rağmen kişi yavruların üzerinden geçip, bir de Avusturya’dan gelen gönüllümüzün de üzerinden geçip çekti gitti” dedi.

Yaklaşık bir hafta önce kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo ile tatil için Manavgat’ta ikamet eden arkadaşının yanına gelen Avusturya vatandaşı Stefan Feuchtinger, arkadaşlarının anlatımı ve sosyal medyada gördüğü DEKAFOK paylaşımlarından etkilenerek gönüllü olduğunu söyledi. Geldiği günden bu yana DEKAFOK Gözlem Bilgi Merkezi’nde gündüzleri sahil temizliği geceleri de caretta caretta nöbeti tutan Stefan Feuchtinger, dün gece yavruları kontrol etmek için yürüyüşe çıktılarını belirterek, “Caretta carettalar için sahilde yürüyorduk, bu sırada ATV’leri gördük, çok hızlılardı. Yavru carettalar çıkıyordu. Bu nedenle onları durdurmak için ‘durun durun caretta’ diye bağırdık. Durmuşlardı ondan sonra bir anda süratli bir şekilde üzerime doğru geldi. Yan tarafa doğru atladım ve düştüm” dedi.

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