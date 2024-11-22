Vahşet 18 yıl sonra ortaya çıktı! Karısından ayrılmak isteyince infaz edilmiş... Çocukları şimdi mezarını arıyor

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Manavgat ilçesi Side Mahallesi'nde 2006 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Ayhan Ağgedik'e ulaşılamayınca dosya kapatıldı. Geçen yıl kasım ayında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ayhan Ağgedik'in öldürüldüğü ihbarı geldi. Başsavcılığın yeniden açtığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Ekipler, 2006 ve 2024 yılları arasında ilçe genelinde bulunan ve kimliği tespit edilemeyen cesetlerle ilgili bilgileri yeniden inceledi.

DNA EŞLEŞTİ

Ayhan Ağgedik'in kaybolduğu dönemde ailesinin verdiği bilgileri değerlendiren ekipler, 18 Ağustos 2013'te Aksaz Mahallesi'ndeki boş arazide ağacın altında bulunan cesetten toplanan delillerin eşleştiğini tespit etti. Yarısı toprağa gömülü bulunan kemik parçalarındaki kıyafetle cesedin yanındaki eşyaların Ağgedik hakkında verilen bilgilerle uyuşması üzerine, yakınlarından DNA örneği alındı. İncelemede, cesedin Ağgedik'e ait olduğu belirlendi.

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ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Polis, Ayhan Ağgedik'in öldürülmesi olayına karışanların 2022'de yaşamını yitiren Abdurrahman Aykut, Bilal Okudan, Mustafa Ağnar, İbrahim Kıskaç, Mehmet Kaplan ve Yılmaz Aykut olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüphelilerden Yılmaz Aykut, Mustafa Ağnar, İbrahim Kıskaç ve Bilal Okudan 'Töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan tutuklandı. Mehmet Kaplan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

40 BİN LİRAYA ÖLDÜRDÜ

Cinayetle ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede; Ayhan Ağgedik'in, başka bir erkekle görüştüğü için eski eşi Aynur Aykut'tan ayrılmak istemesi üzerine Aynur'un babası Abdurrahman Aykut ve ağabeyi Yılmaz Aykut'un bu durumu namus meselesi olarak görüp Ayhan Ağgedik'i öldürtmeye karar verdikleri, köylüleri Mustafa Ağnar ile iletişime geçerek Ayhan Ağgedik'i öldürtmesini istedikleri, Mustafa Ağnar'ın geldiği Manavgat'ta İbrahim Kıskaç'a ait depoda kalmaya başladığı, Ayhan Ağgedik'i öldürtmek için birini bulmaya çalıştığı esnada Bilal Okudan ile tanıştığı, Bilal Okudan'ın o dönem paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine Mustafa Ağnar'ın Manavgat'a geliş amacını söyleyerek, Ayhan Ağgedik'i öldürmesi karşılığında 40 bin liraya anlaştığı, daha sonra Okudan'ın Ağgedik'i öldürdüğü anlatıldı.

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BAŞSAVCILIK KAYIP CENAZE İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yeniden başlatılan soruşturma sonunda 2013 yılında bulunan kemiklerin Ayhan Ağgedik'e ait olduğunun ortaya çıkması üzerine çocukları Manavgat Belediyesi'ne başvurarak mezar yerinin kendilerine bildirilmesini istedi. Belediyeden verilen yanıtta ise kimsesiz cenaze olarak defnedilen Ayhan Ağgedik'in mezar yerinin belirlenemediği kaydedildi. Belediyeden gelen yanıtın ardından Ayhan Ağgedik'in yakınları, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'na sorumlular hakkında 'Görevi ihmal' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığının ayrıca başlattığı soruşturma kapsamında, Manavgat Belediyesi'ne yazı yazılarak Ayhan Ağgedik'e ait 29 parça kemiğin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından belediyeye teslim edildiği hatırlatılarak, mezar yerine ait bilgi talep edildi. Geçen mart ayında dönemin Belediye Başkanı Şükrü Sözen imzasıyla başsavcılığa gönderilen yanıtta 'İlgili yazıya istinaden belediyemizce yapılan inceleme neticesinde defin işlemiyle ilgili herhangi bir kayda rastlanılmamıştır. Araştırmalarımız devam etmektedir' denildi.

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29 KEMİK PARÇASI, MONT, TESBİH VE AYAKKABILARI BULUNDU

Ailenin avukatı Ayşe Paytar, Ayhan Ağgedik'in 2006 yılında eski kayınpederinin azmettirmesi sonucu 4- 5 kişinin fikir ve eylem birliği sonucu hunharca öldürüldüğünü belirterek, cinayetin aile için çok acı, elem ve ızdırap verici bir durum olduğunu, ardından yaşanılanların ise bir devlet kurumunun işleyişinin vahametini ortaya koyduğunu söyledi.

Olayın 2006 yılında cenazenin bulunmaması sebebiyle kayıp şahıs dosyası olarak tutulduğunu anlatan Avukat Ayşe Paytar, "2013 Ağustos ayında Aksaz Mahallesi Bizimköy Tatil Sitesi yakınlarında bir çoban, ağacın dibindeki cesedin parçalarını bulmuş.

O cesede ait olduğu değerlendirilen 29 kemik parçasıyla beraber mont, tesbih ve ayakkabıları Adli Tıp Kurumu’na verilmiş. Yapılan işlemlerin ardından 2 Aralık 2013'te kimsesizler mezarlığına gömülmek üzere Manavgat Belediyesi'ne cenazenin defini için teslim edilmiş" dedi. Cenazenin Manavgat Belediyesi'nce teslim alındığına dair belgeler olduğunu dile getiren Avukat Paytar, "2024 yılındayız ama cenazenin nereye gömüldüğü bilinmiyor. Ayhan Ağgedik'in şu an bir mezar yeri yok" diye konuştu.

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'SORUMLULUKTAN KAÇAN BİR CEVABİ YAZI'

Manavgat Belediyesi'ne 2 defa başvurduğunu söyleyen Avukat Ayşe Paytar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En son 22 Nisan tarihli gelen yazı 'Belediyemizce yapılan araştırmamız neticesinde defin işlemiyle ilgili herhangi bir sonuca ulaşılamamıştır' diye sorumluluktan kaçan bir cevabi yazıdır. Sonuçta 2013 yılında büyükşehir belediye yasası çıkmamıştı. Manavgat Belediyesi bu konudan sorumludur. Defin işleminin o dönemde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün sorumluluğu dahilinde olduğunu öğrendik.

Ama o dönemki çalışanların şu an olmadığını, 'O yüzden de biz bilmiyoruz' şeklinde bir cevap aldık. Ama kurumlar kişilere bağlı değildir ve Manavgat Belediyesi'nin mezar yerini bize gösterme zarureti vardır. Bunun hem insani hem vicdani hem de hukuksal olarak yapmak zorundadır."

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'NEREYE GÖMÜLDÜĞÜ KONUSUNDA BİLGİ ALAMIYORUZ'

Ayhan Ağgedik'in oğlu Faruk Ağgedik de kardeşleriyle geçen mart ayından bu yana ilçede bulunan bütün mezarlıkları defalarca dolaştıklarını anlatarak, "Ölen anne ve babaların ve diğer insanların hepsinin mezarları var ama sadece babamın mezarı yok.

Belediye cenazeyi o dönem kimsesiz olarak gömmüş ama mezarın nerede olduğu, nereye gömüldüğü konusunda hiçbir şekilde bilgi alamıyoruz. Şu anda babamın mezarı da yok. Biz 4 kardeşiz; istiyorduk ki suçlular cezaevine girsin, babamın bir mezarı olsun. Gidip başında bir Fatiha okuyalım dua edelim" dedi.